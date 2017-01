Ķibermanis tādējādi uz goda pjedestāla kāpis pirmo reizi karjerā, bet viņa labākais sasniegums Pasaules kausos līdz šim bija ceturtā vieta.Tikmēr vēl viens Latvijas pilots Uģis Žaļims sestdien izcīnīja devīto vietu.Pēc pirmā brauciena Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni bija dalītā piektajā vietā, taču šai ekipāžai izdevās veikt lielisku otro braucienu, kas viņiem ļāva iespraukties pirmajā trijniekā. Šī Latvijas ekipāža otrajā braucienā uzrādīja labāko laiku.Savukārt par sacensību uzvarētāju kļuva vācietis Frančesko Frīdrihs, kurš divu braucienu summā par 0,64 sekundēm apsteidza otrās vietas ieguvēju Aleksandru Kasjanovu no Krievijas. Tikmēr Ķibermanis kāpa uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena, no pirmās vietas atpaliekot par 0,70 sekundēm.Žaļims ar stūmēju Jāni Jansonu bija devītie, lai gan pēc pirmā brauciena viņi atradās dalītā desmitajā pozīcijā. Uzvarētājam viņi piekāpās par 1,19 sekundēm. Savukārt Melbārdis ar pieredzējušo Daumantu Dreiškenu bija 13.vietā.Pasaules kausa kopvērtējumā divniekiem līderis ar 576 punktiem ir Dienvidkorejas pilots Vons Jondžons, kurš sestdien bija piektais, bet 30 punktus no viņa atpaliek Kasjanovs. Tikmēr Ķibermanis pēc pirmajām sacensībām ar 200 punktiem ieņem 19.vietu, kamēr Žaļimam un Melbārdis pašlaik ir ārpus labāko divdesmitnieka.Pērnās sezonas pasaules čempionam četriniekos Melbārdim šīs bija sezonas pirmās sacīkstes, jo augusta beigās viņam tika veikta muguras operācija. Bobsleja pilotam jau pagājušajā sezonā bija nopietnas muguras problēmas, tāpēc bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Sākotnēji bija iecerēts, ka pilots sacensībās atgriezīsies vēl vēlāk, nevis Pasaules kausa posmā Altenbergā, taču šonedēļ tika nolemts, ka Melbārdis startēs, taču darīs to treniņu režīmā, lai gūtu skaidrību, kā reaģēs sportista mugura.Savukārt Ķibermanis un Žaļims šosezon ir startējuši vairākos Eiropas kausa posmos, izcīnot arī vairākus panākumus. Ķibermanis divas reizes novembrī uzvarēja divnieku sacīkstēs Siguldā, bet decembra vidū viņš divniekos triumfēja tieši Altenbergā, kur reizi bija arī otrais.Iepriekšējo reizi Pasaules kausa posms Altenbergā norisinājās 2015.gada novembrī, kad divniekos otro vietu izcīnīja Melbārdis ar stūmēju Daumantu Dreiškenu, kamēr uzvaru guva vācieša Frīdriha ekipāža.Latvijas bobslejisti sezonas pirmajos divos Pasaules kausa posmos, kas pirms gadu mijas notika Ziemeļamerikā, nepiedalījās.Iepriekšējā sezonā Melbārža četrinieks izcīnīja skaistu uzvaru pasaules čempionātā, gūstot lielāko panākumu Latvijas bobslejam kopš valstiskās neatkarības atgūšanas. Savukārt Uģis Žaļims bija trešais Pasaules kausa kopvērtējumā divniekiem.Pirms gadu mijas Starptautiskā bobsleja un skeletona (IBSF) federācija izlēma, ka februārī gaidāmais pasaules čempionāts bobslejā un skeletonā notiks nevis Krievijas kūrortā Sočos, bet gan Kēnigszē trasē, Vācijā. Izmaiņas notika, jo Krievija tiek apsūdzēta valdības atbalstītas dopinga sistēmas izveidošanā, kurā cita starpā 2014.gada Soču Ziemas olimpiskajās spēlēs mājinieku pozitīvās dopinga analīzes tika aizvietotas ar negatīvām.Pret pasaules čempionātu Sočos kā pirmā iestājās Latvijas skeletona izlase.