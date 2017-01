Rīgas "Dinamo" mačs pret Sanktpēterburgas "SKA"









































"Dinamo" rindās vienīgos vārtus guva Nikolajs Jeļisejevs, kuram tas bija otrais precīzais metiens sezonā.Uzvarētājiem divus vārtus iemeta Jevgēņijs Ketovs, bet pa vienam precīzam metienam Vjačeslavam Voinovam, Maksimam Čudinovam, Vadimam Šipačovam un Viktoram Tihonovam.Spēles sākumā neliels pārsvars piederēja viesiem, bet sestajā minūtē Vitālijs Pavlovs tika pie noraidījuma, "Dinamo" komandu atstājot mazākumā. Pēc mazākuma izturēšanas mājinieki tika pie pirmās labās vārtu gūšanas iespējas mačā, taču tā netika izmantota. Tāpat arī SKA savu iespēju atklāt spēles rezultātu neizmantoja, bet turpinājumā vēl vienu mazākumu "Dinamo" komandai atnesa Edgars Kulda.Izturējuši spēli mazākumā Rīgas hokejisti ar pretuzbrukumiem centās apdraudēt pretinieku vārtu drošību, taču neviens no reidiem nenoslēdzās ar bīstamiem metieniem. Turpinājumā Sanktpēterburgas hokejisti kontrolēja spēles gaitu, bet perioda pēdējā minūtē jau trešo mazākumu mājiniekiem nopelnīja Miks Indrašis. Perioda pēdējā sekundē Gints Meija gandrīz izlauzās viens pret pretinieku vārtsargu, taču viņa metiens pa vārtiem tika apturēts.Arī otrajā periodā mājinieki turpināja pelnīt mazākumus, kas SKA hokejistiem sarūpēja pirmo vārtu guvumu. Trešdaļas septītajā minūtē ar metienu no zilās līnijas mača rezultātu atklāja Vjačeslavs Voinovs. Vēlāk Rīgas hokejisti ieguva vairākumu, taču tas bija neveiksmīgs. Turpretī SKA uzreiz pēc sava mazākuma dubultoja pārsvaru, kad perioda vidū precīzi meta Jevgēņijs Ketovs.Ar to gan viesu ofensīva nebeidzās, un četrarpus minūtes pirms perioda beigām Maksims Čudinovs panāca 3:0. Arī trešais vārtu zaudējums nesapurināja mājiniekus, kas viesiem ļāva turpināt dominēt laukumā. Minūti pirms trešdaļas beigām ceturto reizi Jakubam Sedlāčekam lika kapitulēta arī Vadims Šipačovs.Trešajā trešdaļā SKA turpināja iesākto kursu, apdraudot mājinieku vārtu drošību, kamēr Jēkabs Rēdlihs tika pie noraidījumu, "Dinamo" kārtējo reizi nonākot mazākumā. Tuvojoties perioda vidum Filips Toluzakovs nopelnīja otro vairākumu laukuma saimniekiem, taču tas palika neizmantots. Turpretī SKA uzreiz pēc tam guva piektos vārtus, precīzi metot Ketovam.Trešajā periodā piecas minūtes pirms pamatlaika beigām goda vārtus mājiniekiem iemeta Jeļisejevs, kuram asistēja Edgars Kulda un Georgs Golovkovs. Tāpat "Dinamo" gados jaunie hokejisti bija aktīvi arī spēles pēdējās minūtēs, taču otros vārtus gūt nespēja. Turpretī viesi pamatlaika pēdējā minūtē ieraidīja sesto ripu "Dinamo" vārtos, precīzi metot Rīgā dzimušajam Tihonovam.Rīdzinieki noslēguši trīs mājas spēļu sēriju, kura tika sākta otrdien ar uzvaru 5:1 pret Čerepovecas "Severstaļ", bet turpināta ceturtdien ar zaudējumu 0:2 pret Maskavas CSKA. Tieši pēc šīs spēles SKA zaudēja visas līgas un Rietumu konferences līderu godu, jo viņus apsteidza "armijnieki".SKA šobrīd aizvada savu sliktāko posmu sezonā, jo Sanktpēterburgas komanda pirms mača Rīgā bija zaudējusi četrās spēlēs pēc kārtas. Neveiksmju sērija tika iesākta vēl pagājušā gada nogalē, bet pirms tam Znaroka un Vītoliņa trenētā komanda uzvarēja deviņos mačos pēc kārtas, savukārt 25 spēlēs SKA bija zaudējusi tikai reizi.Rīgā SKA ieradās no Helsinkiem, kur ceturtdien ar 2:3 atzina Artūra Kuldas pārstāvētā "Jokerit" pārākumu.Rietumu konferencē CSKA un SKA ir pa 107 punktiem. Maskavieši ir aizvadījuši vienu spēli vairāk, taču ieņem augstāku vietu, jo izcīnījuši vairāk uzvaru pamatlaikā.Nākamajā pirmdienā "Dinamo" uzsāks piecu spēļu izbraukuma sēriju, kuras laikā viesosies arī Tālajos Austrumos un Ķīnā, bet Rīgā klubs atgriezīsies janvāra beigās, uzsākot priekšpēdējo mājas spēļu sēriju šosezon.Savainojuma dēļ rīdziniekiem pagaidām vēl nevar palīdzēt Koltons Gilīss, savukārt ceturtdien ripa pa seju trāpīja Pjotram Ščastļivijam, kuram tika izsisti vairāki zobi un bojāts žoklis.Šī abām komandām bija otrā savstarpējā spēle šosezon. Oktobra vidū uzvaru ar 4:1 mājās izcīnīja SKA. Kopumā abas komandas KHL tikušās 29 cīņās, no kurām 11 uzvarējuši rīdzinieki."Dinamo" ar 42 punktiem 47 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 14 Rietumu konferences komandām, pirmajam astotniekam zaudējot 27 punktus.KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas.Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm.KHL regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.