Girgensonam piektie vārti sezonā, "Sabres" izcīna dramatiska uzvaru. VIDEO

Girgensons guva otros vārtus pēdējās trīs spēlēs. Savukārt "Sabres" hokejisti tika pie trešās uzvaras pēdējās sešās spēlēs.Mača rezultātu piektajā minūtē pēc Laines piespēles atklāja Nikolajs Ēlers, bet perioda beigās Raiens O'Reilijs no tuvas distances panāca izlīdzinājumu. Otrā perioda pirmajā pusē Vinipegas komanda guva divus vārtus, abas ripas mājinieku vārtos raidot bijušajiem "Sabres" hokejistiem. Vispirms Drū Stefords izvirzīja vadībā viesus, bet nedaudz vēlāk Džoels Armija panāca 3:1.Tiesa, trešā perioda sākumā Bufalo hokejisti sarūpēja aukstu dušu saviem pretiniekiem, gūstot divus vārtus 26 sekunžu laikā. Vispirms vienatnē pret pretinieku vārtsargu izslidoja Markuss Folinjo un panāca 2:3, bet mirkli vēlāk vārtus guva arī Girgensons. Pēc neatlaidīgas cīņas pretinieku aizsardzības zonā Girgensons nonāca vārtu priekšā un iebakstīja ripu "Jets" cietoksnī, panākot neizšķirtu.Uzreiz pēc latvieša vārtu guvuma Džeiks Makeibs ar spēka paņēmienu izslēdza vienu no līgas rezultatīvākajiem hokejistiem Laini, bet viesi metās aizstāvēt savu zvaigzni, kā dēļ izcēlās abu komandu kautiņš laukuma vidū. Laine spēka paņēmiena rezultātā saņēma sitienu pa galvu un spēli nevarēja turpināt. Palikuši bez komandas līdera, Vinipegas hokejisti nespēja apturēt ieskrējušos mājiniekus. Tā rezultātā trešās trešdaļas vidū "Sabres" komandu vadībā izvirzīja Braiens Džionta. Turpinājumā Bufalo hokejisti nosargāja vadību un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 4:3. Mača beigās abas komandas izvicināja dūres, bet latviešu hokejists tobrīd nebija laukumā.Girgensons šajā spēlē laukumā bija 16 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā izpildīja divus metienus pa pretinieku vārtiem, veica divus spēka paņēmienus, pārtvēra vienu ripu un zaudēja savā vienīgajā iemetienā. Latvietis spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.Latviešu uzbrucējs šosezon 39 spēlēs guvis piecus vārtus un atdevis trīs rezultatīvas piespēles, tiekot pie negatīva lietderības koeficienta -6.NHL Austrumu konferences kopvērtējumā "Sabres" ar 39 punktiem 39 dueļos izkļuvusi no priekšpēdējās pozīcijas un pakāpusies uz 13.vietu. Savukārt Atlantijas divīzijā "Sabres" atstājusi pēdējo pozīciju un pakāpusies uz septīto vietu, aiz sevis atstājot Detroitas "Red Wings".Nākamo maču "Sabres" aizvadīs otrdien, kad savā laukumā uzņems Filadelfijas "Flyers".