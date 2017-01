Tramps to paziņoja dienu pēc iepazīšanās ar triju ASV izlūkdienestu ziņojumu, kurā teikts, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins "pavēlēja" veikt pasākumus ar mērķi ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas, lai grautu uzticēšanos šim demokrātiskajam procesam un kaitētu Demokrātu partijas kandidātei Hilarijai Klintonei.

"Būt labās attiecībās ar Krieviju ir laba lieta, nevis slikta lieta," Tramps paziņoja viņa nosūtītā tvītu sērijā. "Mums ir pietiekami daudz problēmu, lai nebūtu vēl viena," viņš piebilda.

Tramps savos tvītos arī paziņoja, ka Krievija viņa administrācijas laikā respektēs ASV "daudz vairāk", nekā bija respektējusi Baraka Obamas prezidentūras laikā.

Tramps tvītoja, ka ASV, kas saskaras ar daudzām globālām problēmām, nav vajadzīgas arī sliktas attiecības ar Krieviju. "Tikai 'stulbi' cilvēki vai muļķi domātu, ka ir slikti" būt labās attiecībās ar Krieviju, rakstīja Tramps.

Tramps izteica pieņēmumu, ka viņa pieeja ļautu pretiniekiem strādāt kopā, lai risinātu "dažas no PASAULES daudzajām lielajām un aktuālajām problēmām un jautājumiem".



Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We.....