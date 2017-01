Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 9. janvāris

Šī diena var sagādāt pamatīgus triecienus tavai pašapziņai. Lai tā nenotiktu, uzmanies no izpausmēm, kas principā tev nav raksturīgas. Svārstīga enerģija un alkas pēc kādas iedomātas laimes. Nemeklē to tur, kur tās nav(a)! Rūpīgi pārbaudi skaitļus un ciparus, pirms paraksti kādu darījumu.Veiksmīgs ārstu apmeklējums. Visticamāk, saņemsi labas ziņas. Pievakarē gatavojies saņemt kādus paziņojumus, kurus gaidīji iepriekš, ar novēlojumu vēstis būs klāt. Laba diena nākotnes plānu strukturēšanai - liec lietā savu iztēli un iedomājies vēlamos apstākļus. Fantāzijas ir ar lielu potenciālu piepildīties.Laiks aizmirst senus pāridarījumus un atrast sevī spēku piedot. Tam šī diena ir izcila! Attiecību joma prasīs enerģiju, lai nogludinātu konfliktus un nesaprašanos, taču rezultāts - pasperot solīti pretī otram - būs izcils. Rīkojies tā, kā paģēr tava sirdsapziņa. Un dod mīlestību!Vārguļiem šodien labāk palikt migā un nebāzt degunu laukā no segas, jo diena sola īstus amerikāņu kalniņus! Notiks ticamais un neticamais, kam sagatavoties laikus nebija iespējams. Gādā par kādu veldzējošu dzērienu vakaram... Vēžu sievietēm šodien sevi jālutina un jālolo jo īpaši.Pievērs uzmanību papīriem, kuros figurē tavs vārds. Kāds aizkavējies maksājums var nozīmēt prāvas nepatikšanas tuvākajā nākotnē. Laba diena tām Lauvām, kurām nav nekādu finansu problēmu - naudu droši tērē savām kaprīzēm, pirkumi sagādās lielu baudu un prieku.Divreiz apdomājies, pirms izdari krasu pavērsienu. Tas attiecas kā uz darbu, tā arī uz saikni ar vistuvākajem. Nožēlošana pēc tam neko vairs nespēs labot. Šīs nakts sapņiem neuzticies un pat necenties tos iztulkot. Laba diena tam, lai iegādātos sev jaunu draugu, piemēram, mājdzīvnieka izskatā.Pastāv varbūtība, ka tas, kas vēl nesen sniedza prieku un baudījumu, nu sāks kaitināt. Emocionāli svārstīga diena. Labāko pašrealizēšanās sajūtu varēsi gūt, brutāli "šefojot", taču šāda attieksme vēlāk var atspēlēties. Tiecies pēc miera un harmonijas sevī pašā.Lielas lietas sākas no sīkumiem, un tieši sīkumiem tev šodien jāspēj sakoncentrēt vērību. Atsevišķi notikumi var eskalēties kā sniega bumba, kas vēlāk tevi pašu "nogalinās". Šodien velti labus vārdus visiem, kas ap tevi. Komplimenti citiem dos lielisku atgriezenisko saiti.Jāspēj pateikt "nē" lietām un piedāvājumiem, par kuriem jau intuitīvi jūti - ka nav uz labu. Tikšanās ar draugiem un pacietīga padomu uzklausīšana var nest daudz pārdomu. Laulātajiem Strēlniekiem šodien īpaši jāpiedomā par attiecību kvalitāti. Velti vakaru mīļotajam, viņu lutinot, un tu redzēsi brīnumus!Iespējama jaudīga tikšanās, kas atstās prieka nospiedumus dvēselē. Tas varētu būt kāds no ārzemēm ciemos atbraucis draugs vai nejauši uz ielas satikts kādreiz būtisks un mīļš cilvēks; katrā ziņā sen zināma persona. Svinībām piemērota diena, mīlestība vai plūdīs no tevis uz citiem.Svarīgi var kļūt intelekta un inteliģences jautājumi. Kā pie sevis, tā arī pie citiem. Iespējams, kādu cilvēku, kuru līdz šim uzskatīji par gudru un vērā ņemamu (vai pat viedokļa līderi) nāksies emocionāli atskaitīt no sev tīkamo cilvēku loka. Viss uz labu. Iztīrīt vajag arī draugu rindu!Ierastajam fantāziju lidojumam šķēršļus var radīt prozaiskas sadzīves problēmas. Risinājumu tām meklē ar citu cilvēku palīdzību, sevi pārāk neapgrūtini. Dienas pirmajā pusē vari parakstīt dažādus dokumentus, taču darbus uz vakaru gan neatliec. Vakarpusi velti savām dvēseles vajadzībām, vislabāk - ļaujies tīkamai vienatnei.