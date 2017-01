Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 10. janvāris

Palūkojies vērīgāk - iespējams, nepatikšanu un problēmu gūzma nemaz nav tik liela kā šobrīd šķiet. Nebaidies un nekautrējies lūgt palīdzību, ja jūti, ka galā netiec! Daudzas lietas var atrisināt ar konstruktīvu sarunu, emocijas atliekot otrajā plānā. Laba saruna būs šīs dienas veiksmes pīlārs.Iespējams, Vērsi mocīs pārdomas no sērijas "KĀ labā gan es kalpoju?" Pienākumu valgi, neskaitāmas atbildības un praktiski nekādas brīvības... Šīs sajūtas pāries, ja godīgi atbildēsi uz jautājumiem sev. Kad dialogs ar sevi ir izrisināts, pareizās rīcības modelis atnāks pats no sevis.Ļoti laba diena tiem, kuri darbojas reliģiskās organizācijās vai palīdzības grupās. Maksimāls gandarījums no padarītā! Dvīņu dāmas šodien lūkosies pēc izdevīguma attiecībās, un šīm vēlmēm var būt jauks piepildījums. Izvairies no cilvēkiem, kuri jau iepriekš tavā dzīvē neko labu nav devuši.Pievērs uzmanību tam, ko redzēji šīs nakts sapnī un proties redzēto pareizi iztulkot. Dienas darbos par labu nāks lēnprātīga domāšana, nelēkšana uz karstas pannas. Vakarpusē iespējama lieliska tikšanās ar kādu senu mīļu draugu; vērtīgas sarunas, kas dos daudz prieka.Šobrīd būtiski visu lēnām apsvērt un izvērtēt, ar būtiskiem lēmumiem nesteidzoties. Ja kārtojamas kādas ne pārāk tīkamas lietas - labāk to dari sarakstes formā, nevis verbāli. Rakstītam vārdam šodien būs īpašs spēks; tā var būt arī vēlmju vēstule Nākotnei. Smaguma sajūta aizies līdz ar pievakari.Īpaši interesēs tie procesi, kuri ietekmēs tavu dzīvi visa šī 2017.gada garumā. Lieliska diena, lai sāktu attīstīt savus talantus jomā, kurā darbojies. Papildu mācības, kursi, tikšanās ar savas jomas guru - tas viss sniegs būtisku artavu tavā personībā. Slinkošanai un gausumam šodien (it kā par spīti) saki kategorisku Nē!Egoisma diena. To vari izmantot totāli savās interesēs un citu vajadzības atlikt dibenplānā. Droši domā tikai par sevi! Dāmām šī diena laba sevis lutināšanai, pirkumiem, friziera apmeklējumam. Ja iespējams, bērnu auklēšanu mērķtiecīgi "uzkrauj" kādam citam, piemēram, omei.Ja tevi pārņem sajūta, ka cerības noplakušas un no iecerētā nekas nesanāks, pagaidi! Šī ir iluzoru iedomu diena, jau rīt parīt lietas šķitīs citādākas. Oficiālu papīrus šodien centies neparakstīt, jo kļūdas gadījumā tieši Skorpions var izrādīties vainojamais grēkāzis.Atrodi mirkli sev, veldzējies savos hobijos. Starp citu, šodien prāts var nesties uz ne pārāk saprātīgu rīcību, pat risku. Ja tas neskar attiecības ar dzīvesbiedru, tad alkām, iespējams, var ļauties. Bet krāpšana, melošana, apzināts apmāns drīz var nākt gaismā.Parūpējies par savas dvēseles komfortu, lai ko tas arī sevī ietvertu. Izcili, ja vari paņemt brīvu no darba dienu un laiku veltīt savām interesēm, kas sniedz garīgu baudījumu. Fiziskā plānā šodien ļoti labs laiks pieteikties, piemēram, fitnesa klubā vai baseinā uz nodarbībām.Formālas sarunas cerēto rezultātu var nedot. Pat ja jārunā ar priekšniecību, droši izvēlies pieklājīgu familiaritāti! Sirsnīgums šodien var vērt daudzas durvis, kurpretī aukstums un formāla attieksme atbaidīs. Ja vien ir iespēja, vakarpusē atrodi laiku sarunām ar attāliem radiniekiem.Daudzas Zivis šodien var nolemt iestūrēt laulības ostā vai vismaz uzsākt kopdzīvi. Bailēm vietas nav - ej, darbojies, tu esi uzvarētājs šodien! Jebkādus rakstiskus vēstījumus rūpīgi pārlasi, pirms nosūti adresātam, jo tavs sakāmais tomēr var tikt pārprasts.