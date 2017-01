Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 11. janvāris

Savu vēlmju piepildīšanai var pietrūkt resursu, taču vismaz morālu atbalstu sniegs lūgšanas visuvarenajam, lai gribētais un cerētais notiek tieši pēc tava scenārija. Aunu vīriešiem vēlams īpaši piedomāt pie veida un manierēm, kā tu komunicē ar pretējā dzimuma pārstāvēm.Visas svarīgākās lietas vēlams paveikt laika posmā no 10:30 līdz 11:20, jo pēcāk grūtībām pieķerties vairs nebūs dukas. Galvā liderīgs noskaņojums, ko arī droši vari realizēt morālās stājas ietvaros, protams. Šodien drīksti pirkt un pārdot lielas lietas - automašīnu, īpašumus.Šodien ķeries pie projektiem, kurus pērnā gada izskaņā atliki kā, iespējams, ne pārāk cerīgus. Riskanti darījumi ir ar potenciālu attaisnoties. Daudziem Dvīņiem - vecāku laime un prieks. Iespējams, saņemsi patīkamu ziņu no tālienes.Laiskoties šodien labāk neatļaujies, drīzāk sasteidz darāmo un laikus sāc gatavoties nedēļas nogalei, kas Vēžiem solās būt sevišķi romantiska un kaislībām pārpilna. Tas gan neizslēdz arī dramatiskas sarunas par mīlas saišu pārraušanu. Skaties uz visu no pozitīvās puses, proti, viss, kas notiek, notiek uz labu.Attiecību kārtošanas diena. Sevišķi saspringtas tās var veidoties starp priekšniecību un padotajiem. Izvairies no konfrontācijām. Ja jau sen vēlies iesniegt atlūgumu - met to galdā šodien! Ar Lauvām šodien daudziem būs grūti saprasties, tāpēc paej solīti pretī cilvēkiem.Saskaņas alkas. Vēlme pēc rimtas harmonijas. Tas var neizdoties, jo tuvojas pilnmēness, kas parasti atraisa pārāk daudz emocionalitātes. Jaunavām šodien laba diena, lai tiktos ar tuviem draugiem un domubiedriem, sarunās var dzimt kāda neparasta ideja, kas vēlāk var nest finansiālu labklājību.Ja jūti, ka ciet un mocies, pārtrauc kontaktu ar nevēlamiem ļaudīm. Tie tāpat neko labu tavā dzīvē nesniedz. Šodien gandarījumu dos dziļš kontakts ar jauno paaudzi, piemēram, ar bērniem uzspēlējot kādu galda spēli, nejauši vari atvasē atklāt talantu, ko biji gribējusi sevī pašā ieraudzīt.Seksuālas spriedzes pilna diena. Ja nupat ir sāktas jaunas attiecības, ar pārāk tuvu kontaktu labāk vēl nesteidzies, bet gan iepazīsti jauno cilvēku. Pārāk daudz atklātības un vaļības vēlāk var atspēlēties. Klusē, smaidi, esi laipna, atturīga un neuzbāzīga.Lielo sapņu diena. Reiz tik ļoti kārotais vairs nešķitīs vērtīgs, taču vietā nāks citas - daudzkārt jaudīgākas - fantāzijas. Precētie cilvēki mentāli var atrgriezties savā medusmēnesī un izdzīvot lielās kaislības pa jaunam. Vientuļajiem Strēlniekiem iešana cilvēkos var rezultēties ar jaunu simpātiju objektu.Lietas, kuri dari "vienā virzienā" jeb bez atgriezeniskās saites, šodien atstāj otrajā plānā. Visu uzmanību sakoncentrē tiem darbiem, no kuriem gaidi rezultātu un esi droša, ka tas neizpaliks. Mežāžu vīrieši šodien drīkst bildināt izredzēto, jo kaunpilnu atteikumu, visticamāk, nepiedzīvosi.Draudzēšanās diena. Turklāt pat ar tiem, kurus reiz ieskaitīji naid(i)nieku rindās! Perfekts brīdis, lai neitralizētu vecas nesaskaņas, piedotu un saņemtu piedošanu par pāridarījumiem un aizvainojumiem. Tāpat lieliska saziņa ar cilvēkiem, kuri atrodas augstos amatos valsts iestādēs.Ja jūti, ka nepieciešamas pārmaiņas sadzīvē, divreiz apdomājies, vai tas, ko tu it kā gribi, patiešām ir tas, kas tev vajadzīgs laimei. Bēgšana no problēmām šodien nebūs to risinājums. Jebkādu papīru parakstīšanu labāk atliec uz citu dienu.