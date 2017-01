Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 12. janvāris

Tas, ko šodien no sirds vēlēsies, piepildīsies pat bez īpašas piepūles. Dāvā savu siltumu citiem, pretī gūsi daudzkārt vairāk! Lielu projektu sākumu atliec uz brītiņu, šis Pilnmēness var dižus plānus saberzt smalkumos un nervus kaitinošās detaļās. Vakarpusē aprunājies ar kādu mīļu draugu.Brīnumiem netici, lai cik stipri gribētos. Tikai pamatīgs darbs ar sevi pašu lietas pavērsīs labvēlīgā gaismā. Iespējamas grūtības ar koncentrēšanos un nedefinējamas bailes no nākotnes, no gaidāmā. Diskomfortu tev labi palīdzētu noņemt mierīga rāma meditācija, būšana vienatnē, dziļas pārdomas un laba lasāmviela.Ja plāno ceļojumu, šī ir lieliska diena izvēlēties maršrutu un to arī apmaksāt. Kopumā jebkādām naudas darbībām pozitīva - uz tavu izdevīgumu - tendēta diena. Lietas, kas ar pirmo piegājienu neizdodas, atstāj nepadarītas un ķeries tām klāt līdz ar Jaunu mēnesi.Daudziem Vēžiem draud iestigšana savu kaislību un fantāziju pasaulē. Šodien saki krasu Nē alkoholiskajiem dzērieniem - ir Pilnmēness, debesīs gail tavs pavadonis, kas turklāt ir šķidrumu planēta. Dvēseli atlaid jebkā citādi, taču ar bohēmu neaizraujies....kā negribas, lai pienāk rīts... Darba kaudzes un pienākumu važas šodien Lauvas var krietni lauzt un pārbaudīt nervu stiprību. Centies sevi (kaut vai mākslīgi) ielikt miera un rezignētības rāmjos, tas būs veselīgāk. Pazust, pazaudēties. Lai pēcāk atgrieztos ar jaunu duku.Nesteidzies ar lēmumiem. Nogaidi, pirms saki savu galavārdu kādai jaunai idejai. Īpaši, ja neesi finansiālais ieguvējs, bet tikai izpildītājs. Lieli plāni būs emociju plīvurā, pazaudējot saturu un satvaru. Šodien velti sevi attiecībām ar asinsradiniekiem, izklaidēm ar bērniem lielisks laiks.Domas pierimsies pēcpusdienā. Līdz tam jāstrādā, cik jaudas. Izdarītais tiks novērtēts pat no visskaudīgāko kolēģu puses, un tas glaimos tavai pašapziņai. Šodien gan iespējamas arī sirdssāpes. Ja jāpieņem atraidījums vai pazemojums, klusē un pieciet, neļaujies skarbām bultām pretī.Ko iesēsi šodien, to pļausi pēc mēneša. Īpaša uzmanība jāpievērš partnerattiecībām un to kvalitātei. Ne viss ir tā, kā izskatās. Iespējams, tev tiek melots. Strukturē savu tuvāko nākotni tieši šodien. Laba diena jauna darba pārrunām, spēsi atstāt vajadzīgo iespaidu.Pirms saki citam skarbus vārdus, palūkojies uz sevi. Šodien ir risks izdarīt neatgriezeniskus soļus, sevišķi attiecībās ar mīļoto. Šķiršanās? Vai tiešām? Labāk nogaidi pavasari, kad atbildes uz daudziem jautājumiem atnāks dabiski, nevis piespiedu režīmā (kā tagad).Vēlams izvairīties no medicīniskām manipulācijām. Tāpat arī gājieni pie astrologiem un zīlniekiem šodien nav vēlami - jāizvairās no jebkādas iejaukšanās savā biolaukā. Neļaujies kolēģu spiedienam, ja tādu jūti. Kam droši vari pakļauties: dzīvnieku mīlestībai un maziem bērniem.Cauras kabatas nav iemesls depresijai; labklākjība jau drīz būs atpakaļ. Šodien ielāgo teicienu "ir aitas, ir cirpēji", jo pastāv risks nonākt aitas statusā. Visu divreiz pārbaudi. Vakarpusē, ja iespējams, nododies savam hobijam, lai nomierinātu saspringtos nervus. Var rasties konflikts ar dzīvesbiedru.Pilnmēness Vēžos - kā jau radniecīgajā ūdens zīmē - Zivīm būs itin ērts un viegli "sagremojams". Kavēšanās savā jūtu pasaulē, fantāzijās, vēlmēs - nu, viss, kā jau parasti. Šodien neveic krasus soļus, no rimtās labklājības neatsakies. Darbā izvairies no konfrontācijām!