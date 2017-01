Trīs ar pus gadus Staļnojs, kas plaši nav pazīstams kā sociālo tīklu speciālists, sniedza konsultācijas galvaspilsētas uzņēmumam “Rīgas Satiksme”. Līgums ar viņu pārtraukts tikai pirms pusgada, neilgi pirms “nozagts.com” portāla izveides. Staļnojs esot palīdzējis “Rīgas satiksmei” komunicēt ar sabiedrību sociālajos tīklos – pats gan neko nav rakstījis, vien sniedzis padomus. “Rīgas Satiksme” preses sekretārs nevarēja paskaidrot, kādu atlīdzību Staļnojs saņēmis par konsultācijām.Tāpat Ivans Staļnojs strādājis pašvaldības uzņēmumā “Rīgas Namu pārvaldnieks” - Attīstības projektu nodaļā. Valsts kontroles revīzijā pirms pusotra gada secināts, ka šajā nodaļā, iespējams, lielāka daļa darbinieku bija algoti fiktīvi. Daudzi no tiem bija cieši saistīti ar partiju “Saskaņa”. Piemēram domes deputāte Svetlana Savicka, divu Saskaņas deputātu sievas – Žanna Pankratova un Aleksandra Klementjeva, ka arī bijušā Nila Ušakova preses sekretāra Sandra Toča dēls Mārtiņš. Tolaik attīstības projektu nodaļas vadītājs “de facto” atzina – šie cilvēki, ieskaitot Staļnoju, bija nodarbināti ar Rīgas Namu Pārvaldnieka vadības lēmumu.Brīdī, kad Valsts kontrole sāka pētīt Attīstības projektu nodaļu, uzņēmums to pēkšņi likvidēja, pamatojot ar lietderību un ekonomiskiem apsvērumiem. Tagad Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvji nevarēja paskaidrot cik ilgi Ivans Staļnojs tur nostrādāja un cik daudz nopelnīja. Iemesls – policijā joprojām turpinās krimināllieta, kas uzsākta pēc valsts kontroles iesnieguma par departamentā notikušo.Pats Ivans Staļnojs uz “de facto” zvaniem un īsziņām nereaģēja, viņš nebija sastopams arī adresē, kur reģistrēts viņam piederošs, bet neaktīvs uzņēmums.Kā nozagts.com izdevējs minēts uzņēmējs Mihails Šeitelmans. Šeitelmans apgalvo, ka finansē “nozagts.com” no savas kabatas un pats esot iegādājies populāro portālu un sociāla tīkla “facebook” profilu “Toma joki”. Uzņēmējs saka, ka darījuma summa bijusi ap 10 000 eiro. Tagad “Toma joki” profilus izmanto lai pārpublicētu “nozags.com” materiālus un vairotu to popularitāti.Šeitelmans ir kādreizējais kanāla TV5 īpašnieks, vēlāk – direktors, viņam kopā ar Valēriju Belokoņu piederējis arī portāls “novonews.lv”, pats sevi Šetelmans sauc par polittehonologu un apgalvo, ka konsultējis daudzas Latvijas politiskās partijas. Viņš atzīst, ka “nozagts.com” tīši publicē nepārbaudītu informāciju.Šeitelmans pauž, ka viņa mērķis ir iegādāties vēl citus interneta resursus un Latvijā populārus sociālo tīklu profilus lai “uzpumpētu” auditoriju un pēc tam visu komplektu pārdotu.