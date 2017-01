Diskusijas par Klintones iespējamo kandidēšanu pieauga pēc tam, kad konservatīvā ziņu vietne "Newsmax" vēstīja, ka ar pašreizējo Ņujorkas mēru Bilu de Blasio nepamierinātie demokrāti aicina bijušo valsts sekretāri kandidēt.

Tamlīdzīgi raksti parādījās arī citos medijos, tostarp laikrakstos "The New York Times" un "The New York Daily News".

Domājams, ka šāda iespējamība tomēr nav ļoti liela. Pat ASV iedzīvotāju skaita ziņā lielākās pilsētas vadīšana varētu tikt uzskatīta par soli atpakaļ bijušās valsts sekretāres karjerā.

69 gadus vecā politiķe vēl nav paziņojusi, ko plāno darīt turpmāk.

Klintones uzticības persona Nera Tandena tikmēr intervijā telekanālam CNN pauda pārliecību, ka bijusī ASV pirmā lēdija vairs nekad nepretendēs uz vēlētu amatu.

"Es nedomāju, ka viņa jebkad vēl kandidēs uz vēlētu amatu," sacīja Tandena, atbildot uz jautājumu par Klintones iespējamu kandidēšanu Ņujorkas mēra vēlēšanās.

Demokrāts de Blasio, kurš pirmo termiņu Ņujorkas mēra amatā ieguva 2013.gadā, ir saskāries ar vairākām izmeklēšanām par iespējamu korupciju.

8.novembrī notikušajās ASV prezidenta vēlēšanās Klintone saņēma vairāk nekā 80% ņujorkiešu balsu, neskatoties uz to, ka republikāņu kandidāts Donalds Tramps ir dzimis Ņujorkā.

Klintone uz Ņujorkas štatu pārcēlās 1999.gadā, lai varētu kandidēt uz vietu ASV Senātā. Viņa bija ASV senatore no Ņujorkas štata no 2001.līdz 2009.gadam.