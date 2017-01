Pēc viņa domām, attiecību veidošana ar Krieviju jāapspriež parlamenta, valdības vidē, izstrādājot stratēģisku plānu, domājot par to, lai šajās attiecībās neciestu nācijas un valsts identitāte. Turpretim "skaļa vārdu apmaiņa, kas bieži vien rodas uz nestabilas nervu sistēmas pamata, nes mums tūlītēju zaudējumu, jo mūsu balss ir vājāka," pārliecināts Ulmanis.

"Mums šobrīd ir spēcīga aizsardzība no Eiropas Savienības (ES), no NATO puses, tad izmantojam tagad šo mūsu stratēģisko pozīciju, kas var arī nebūt mūžīga. Ja mēs neveidosim politiku tā, lai stiprinātu mūsu valsti no iekšpuses, paši vien būsim vainīgi," laikrakstam izsakās eksprezidents.

Jautāts par jaunatnākušā gada lielākajiem izaicinājumiem, Ulmanis pauž viedokli, ka šis gads būs ļoti sarežģīts, jo daudzas pasaules mēroga problēmas ir nonākušas līdz robežzīmei.

"Globalizācija, kas jau kļuvusi par lamuvārdu, kādreiz, deviņdesmito gadu sākumā, šķita kā gaismas stars. Globalizācija tika pārvērtēta, tā tagad rada bailes, nevis pārliecību. Mēs kādreiz domājām: ja būsim daudzi kopā (runājot par ES), tad būsim stipri un gudri. Šis modelis nenostrādāja. Katrai valstij ir jānes sava - sava! - gudrība. Bet mēs tolaik paļāvāmies uz to, ka šajā savienībā kāds visu izdomās mūsu vietā."

Ulmanis brīdina, ka, ja valsts nerisina pati savas problēmas, tai var plāni klāties - valsts var pat zaudēt savu identitāti, nacionālo garu un pārliecību.

"Ja runājam plašākā mērogā - interesants būs [ASV jaunievēlētais prezidents] Donalds Tramps. Viņš mainīsies. Viņš nedarbojas stereotipos. Viņš ar izaicinošiem teicieniem legalizē to, ko mēs runājam pa kaktiem. Bet vai viņam pietiks gadu, lai viņš savas superidejas varētu realizēt? Lielu kuģi īsā laika sprīdī nevar pagriezt citā virzienā," domā eksprezidents.

Ulmanis prognozē, ka šogad gaidāmās vēlēšanas parādīs - liberālie principi ir nonākuši strupceļā, liberālās idejas zaudē autoritāti. Tautas ir neapmierinātas ar milzīgo plaisu starp bagātajiem un nabagajiem, kaut arī pa vidu eksistē labdarība, norāda eksprezidents.

Pēc viņa domām, šogad saasināsies arī pretrunas starp kristietību un musulmanismu un ļoti skaidri iezīmēsies ideoloģiskā krīze. "Tomēr domāju, ka Eiropas lielvalstis pratīs saglabāt ES un noturēt tās mugurkaulu. Bet cik tas būs stabili? Arī ES izjūt politisko līderu deficītu," intervijā NRA norāda Ulmanis.