Gromovs: "Mēģinu kaut ko aizgūt arī no Porziņģa un Bertāna"

"VEF Rīga" svētdien Vienotās līgas mačā savā laukumā ar rezultātu 84:81 (20:22, 21:21, 21:21, 22:17) pārspēja Krasnojarskas "Jeņisej" komandu."Pretiniekiem ir labi mazie spēlētāji un šī komanda spēlē agresīvu basketbolu, tāpēc bija grūti spēlēt. Ceturtajā ceturtdaļā bijām iedzinējos ar deviņiem punktiem, bet spēlējām agresīvu aizsardzību, sanāca savākt atlēkušās bumbas, iemest savus metienus un salauzt spēli," pēc mača teica Gromovs, kurš šajā duelī iemeta desmit punktus, tostarp izcēlās ar pāris "dankiem", kas bija līdzīgi tiem, ko NBA laukumos izpilda Porziņģis un Bertāns."Skatos, kā viņi spēlē, un mēģinu kaut ko paņemt arī no viņiem, bet galvenais, ka pēc šādām epizodēm skatītāji uzreiz atbalsta. Patīkami spēlēt, kad visi ir uz viļņa, un tas palīdzēja uzvarēt," norādīja Gromovs.Aizvadītā gada pirmspēdējā dienā "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) mačā "VEF Rīga" ar 72:80 negaidīti zaudēja "Ogre"/"Kumho Tyre" komandai, tomēr šo gadu sākusi ar divām uzvarām Vienotajā līgā."Tā kā mums gan 30.decembrī bija spēle, gan svarīgi mači gada sākumā, brīvdienu būtībā mums nebija - visu laiku trenējāmies. Spēlei pret Ogres komandu laikam nebijām gatavi morāli. Pēc tās pārrunājām, ka tā vairs nedrīkst darīt. Visi to saprot," izteicās uzbrucējs.Pašlaik 22 gadus vecais Gromovs "VEF Rīga" sastāvā spēlē pirmo sezonu, turklāt pirms tam viņš savu varējumu izrādīja arī dažām NBA komandām, taču draftā basketbolists tā arī palika neizraudzīts."Šajā sezonā, pārejot uz "VEF Rīga", ļoti daudz kas ir mainījies - vairāk esmu sācis arī trenēties individuāli, vairāk doties uz svaru zāli, strādāt individuāli. Vienotajā līgā ir cits līmenis. Tas ir nopietnāks, tāpēc spēlēm arī smagāk jāgatavojas. Ar katru dienu jūtos arvien labāk, strādāju ar savu ķermeni," atklāja Gromovs."VEF Rīga" ar sešām uzvarām 11 spēlēs Vienotās līgas kopvērtējumā ieņem septīto vietu.Šajā Vienotās līgas sezonā startē 13 komandas, ieskaitot arī jaupienācēju "Parma". Savukārt starpsezonā no dalības turnīrā nolēma atteikties Čehijas klubs Nimburkas ČEZ, Loimā "Nilan Bisons" no Somijas un Gruzijas vienība Tbilisi "Vita".Zīmīgi, ka tikai pirmajās divās sezonās Vienotajā līgā bija mazāks dalībnieču skaits - astoņas un 12 komandas.