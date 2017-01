Nespēlējošais Gulbis saglabājis pasaules ranga 151.vietu; Ostapenko jau 39. pozīcijā

Latvietis novembrī bija nokritis līdz zemajai 154.vietai, taču pēc tam viņam savas pozīcijas bija izdevies nedaudz uzlabot.Tiesa, tik zemu pasaules rangā Gulbis nav bijis kopš 2012.gada oktobra. Vēlāk gan viņam sākās augšupeja, kas vainagojās ar ielaušanos pirmajā desmitniekā 2014.gadā, kad viņam izdevās sasniegt pusfinālu Francijas atklātajā čempionātā. Kopš tā laika latvietis ar augstvērtīgiem sasniegumiem gan vairs nav priecējis.Gulbis traumas dēļ pērn septembrī nepiedalījās ASV atklātajā čempionātā, turklāt atsauca dalību arī citos turnīros. Lai gan izskanēja informācija, ka latvietis varētu atgriezties kortā oktobrī, viņš sezonu tomēr nolēma noslēgt priekšlaicīgi.Tikmēr valsts otrā rakete Miķelis Lībietis šonedēļ atguvis trīs vietas un tagad ieņem 382.pozīciju. Novembra beigās sasniegtā 352.vieta ir latvieša karjeras rekords.Pērnā gada augustā Lībietis pirmo reizi karjerā iekļuva starp ranga 400 labākajiem tenisistiem, ieņemot 381.vietu, bet vēlāk atkal no ceturtā simta izkrita.Tikmēr Mārtiņš Podžus atguvis vienu vietu un tagad ieņem 793.pozīciju, bet Krišjānis Stabiņš atrodas 957.pozīcijā. Savukārt 1277.pozīcijā ir Artūrs Lazdiņš, 18 gadus vecais Rūdolfs Mednis atrodams 1547.vietā, bet Rihards Emuliņš ieņem 1676.pozīciju. Savukārt Jānis Podžus pašlaik atrodas tikai 2064.pozīcijā.Gadu pasaules ranga pirmajā vietā noslēdza lielisku sezonu aizvadījušais brits Endijs Marejs, kuram šobrīd seko serbs Novāks Džokovičs. Lielbritānijas sportists kļuva par 17.tenisistu (kopš 1973.gada), kurš gadu beidza pirmajā pozīcijā, bet Džokovičs cerēja to paveikt trešo gadu pēc kārtas. Brits par ranga līderi pirmoreiz karjerā kļuva vien 7.novembrī.Pašlaik 29 gadus vecais Marejs kļuvis par pirmo britu ATP ranga pirmajā vietā, kopš to 1973.gadā sāka skaitīt. Viņš ir 26.ranga līderis vēsturē un vecākais debitants kopš 1974.gada, kad 30 gados pirmo vietu spēja ieņemt austrālietis Džons Ņūkombs.Tikmēr Džokovičs ATP ranga līdera godā bija 122 nedēļas pēc kārtas, bet kopumā pirmajā pozīcijā atradies 223 nedēļas. Serbs pasaules ranga līderis nepārtraukti bija kopš 2014.gada 7.jūlija.Savukārt trešo vietu rangā joprojām ieņem Kanādas pārstāvis Milošs Raoničs, kamēr ceturtais ir ASV atklātā čempionāta uzvarētājs Stans Vavrinka no Šveices.Piektais ir japānis Kei Nišikori, bet sestajā pozīcijā tagad atrodas Gaels Monfiss no Francijas, kurš uz septīto vietu nobīdījis horvātu Marinu Čiliču. Astotais joprojām ir austrietis Dominiks Tīms, bet pirmo desmitnieku noslēdz traumu nomocītais spānis Rafaels Nadals un Tomāšs Berdihs no Čehijas.Novembrī pirmo reizi kopš 2002.gada ārpus labāko ranga pirmā desmitnieka izkrita leģendārais šveicietis Rodžers Federers, kurš gan veselības problēmu dēļ jau jūlijā paziņoja par sezonas noslēgšanu, bet tagad atgriezies kortā. Šveices tenisists pašlaik rangā ieņem vien 17.pozīciju.Džokovičs sestdien Dohas "ATP World Tour 250" turnīra finālā ar rezultātu 6-3, 5-7, 6-4 pieveica Mareju, pārtraucot brita 28 uzvaru sēriju. Iepriekšējo titulu serbs ieguva vien pērnā gada augusta sākumā, kad pirms Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm triumfēja Toronto "Masters 1000" turnīrā. Tikmēr Austrālijā notikušajā Brisbenas 250 punktu turnīrā uzvaru guva Bulgārijas tenisists Grigors Dimitrovs, kurš finālā ar 6-2, 2-6, 6-3 pārspēja Nišikori, pēc divarpus gadu pārtraukuma tiekot pie kāda ATP titula. Indijā notikušajā Čennajas "ATP World Tour 250" turnīrā pie sava piektā titula karjerā tika spānis Roverto Bautista Aguts, kurš finālā ar 6-3, 6-4 pārspēja Krievijas tenisistu Daniilu Medvedevu.Tikmēr ATP dubultspēļu rangā Lībietis atguvis trīs vietas un ieņem 281.pozīciju, kas ir 21 vietu zemāk nekā viņa karjeras rekords. Stabiņš ieņem 1064.vietu, kamēr dvīņubrāļi Mārtiņš un Jānis Podži atrodas dalītā 1070.vietā. Savukārt Lazdiņš ieņem 1189.vietu, kamēr Mednis ir 1287.pozīcijā, bet 17 gadus vecais Roberts Grīnvalds atrodams 1505.vietā.Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Aļona Ostapenko jaunākajā WTA rangā pakāpusies uz 39.vietu.Tikmēr Latvijas pirmā rakete joprojām ir Anastasija Sevastova, kura rangā zaudējusi vienu vietu un tagad atrodas 35.pozīcijā.Ostapenko iepriekšējā nedēļā sasniedza Jaunzēlandē notikušā Oklendas WTA "International" sērijas turnīra pusfinālu, kur ar 6-4, 4-6, 1-4 piekāpās amerikānietei Lorēnai Deivisai, trešo setu veselības problēmu dēļ nepabeidzot. Pēcāk ASV tenisiste kļuva par visa turnīra uzvarētāju.Turnīrā iegūtie 110 WTA vienspēļu ranga punkti ļāva Ostapenko veikt piecu vietu kāpumu un kļūt par pasaules 39.raketi.Savukārt Sevastova šo sezonu iesāka ar neveiksmi Ķīnā notikušā Šeņdžeņas WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā. Šobrīd Latvijas pārstāve iekrājusi jau septiņus zaudējumus pēc kārtas, jo svētdien viņai neveiksmīga bija arī Austrālijā notiekošā Hobārtas WTA "International" turnīra pirmā kārta, jo ar 2-6, 6-1, 4-6 piekāpās amerikānietei Šelbijai Rodžersai.Pēc pērn septembrī notikušā ASV atklātā čempionāta, kurā Latvijas pārstāve aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, Sevastova izcīnījusi tikai vienu uzvaru. Tiesa, iekļūšana šī turnīra labāko astoņu sportistu pulkā ļāva Sevastovai uz neilgu laiku ieņemt pasaules ranga 30.vietu, kas joprojām ir viņas karjeras rekords.Latvijas Tenisa savienība Sevastovu nosauca par gada labāko valsts tenisisti. Viņa tika nominēta arī gada Latvijas labākās sportistes balvai, taču to otro gadu pēc kārtas saņēma septiņcīņniece Laura Ikauniece-Admidiņa.Latvijas sieviešu tenisa trešā rakete ir Diāna Marcinkēviča, kura saglabājusi 307.pozīciju. Tikmēr Ernesta Gulbja pusmāsa Laura Gulbe atrodama 1152.pozīcijā.Pēc ASV atklātā čempionāta par jauno pasaules ranga līderi kļuva par sacensību uzvarētāju kļuvusī Vācijas tenisiste Angelika Kerbere, kura uz otro vietu nobīdīja pieredzējušo amerikānieti Serēnu Viljamsu. ASV sportiste planētas pirmā rakete nepārtraukti bija kopš 2013.gada 18.februāra jeb 186 nedēļas pēc kārtas, kas ir slavenās vācietes Štefijas Grāfas rekorda atkārtojums.Tikmēr WTA ranga trešo vietu saglabājusi poliete Agņeška Radvaņska, bet ceturto pozīciju ieņem rumāniete Simona Halepa. Tikmēr uz piekto vietu no sestās pacēlusies čehiete Karolīna Plīškova, kamēr sestā tagad ir slovākiete Dominika Cibulkova, kura rudenī negaidīti triumfēja sezonas noslēguma turnīrā WTA "Finals".Pirmajam sešiniekam seko spāniete Garvinje Mugurusa un amerikāniete Medisona Kīza. Savukārt pirmo desmitnieku noslēdz krieviete Svetlana Kuzņecova un Džoanna Konta no Lielbritānijas.Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Ostapenko pāridarītāja Deivisa triumfēja turnīrā Oklendā, jo finālā 6-3, 6-1 pārspēja horvātieti Anu Konjuhu, tādējādi tiekot pie sava karjeras pirmā WTA titula. Tāpat savu pirmo WTA titulu karjerā izcīnījusi čehiete Kateržina Sinjakova, kura Šeņdžeņas WTA "International" sērijas turnīra finālā ar 6-3, 6-4 pārspēja ASV tenisisti Elisonu Risku.Tikmēr Brisbenas WTA "Premier" sērijas tenisa turnīrā triumfēja čehiete Karolīna Plīškova, kura finālā ar 6-0, 6-3 apspēlēja francūzieti Alizē Kornē. Čehijas tenisiste tika pie sava septītā WTA titula karjerā.Dubultspēļu rangā Latvijas pirmā rakete joprojām ir Ostapenko, kura veikusi septiņu vietu kāpumu un tagad ieņem 96.pozīciju, par divām vietām atpaliekot no sava karjeras rekorda. Tikmēr Sevastova ieņem 191.pozīciju, bet Marcinkēviča atrodas 199.vietā.