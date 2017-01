Sabiedriskā transporta monitoros būs redzami studentu veidoti video

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Studiju ietvaros topošie jomas speciālisti apmeklēja “Rīgas satiksmi”, lai pilnveidotu savas praktiskās zināšanas un izprastu organizācijas komunikāciju. Viesošanās laikā studenti klātienē varēja novērtēt uzņēmuma darbību, kā arī gūt priekšstatu par to, cik daudz cilvēku ir iesaistīti, lai uzņēmums katru mēnesi pārvadātu 12 miljonus pasažieru. Apmeklējuma beigu daļā studentiem tika dota iespēja izveidot videomateriālu, kurā aicina pasažierus sabiedriskajā transportā turēties.“Rīgas satiksme” atzinīgi novērtējusi studentu radītos video un izsaka pateicību par ieguldīto laiku un darbu. Demonstrēšanai sabiedriskā transporta monitoros izvēlēts Aināra Feldmaņa darbs, kas tiks rādīts no 10. līdz 23. janvārim, un Edgara Ķirša, Eduarda Aleksejeva un Santas Lavrenovas video, kas tiks demonstrēts no 24. janvāra līdz 7. februārim.Šī nav pirmā reize, kad “Rīgas satiksme” sadarbībā ar LU SZF studentiem izvieto jauniešu veidotos video sabiedriskā transporta monitoros, iepriekš rādīti videomateriāli par sabiedriskā transporta kavēšanās iemesliem.