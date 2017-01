Lai gan ierasti Tramps, kurš ASV prezidenta amatā stāsies 20.janvārī, savas domas un viedokļus izsaka mikroemuāru vietnē "Twitter", Strīpas runu viņš komentēja telefona sarunā ar laikrakstu "The New York Times".Viņš teica, ka nav redzējis Strīpas runu, tomēr atzina, ka "nav pārsteigts", ka viņu kritizējuši "liberālie kinoļaudis". 70 gadu vecais Tramps piebilda, ka pagājušajā vasarā Demokrātu partijas konventā Strīpa pieteica šīs partijas kandidāti Hilariju Klintoni, turklāt, kā norādīja Tramps, daudzi kinoaprindu pārstāvji atbalstīja demokrātu virzīto prezidenta amata kandidāti.67 gadus vecā Strīpa savu "Zelta globusa" runu sāka ar norādi, ka ceremonija apvieno trīs pašlaik ASV nīstākās grupas - Holivudu, ārzemniekus un presi. Tā viņa netieši norādīja uz Trampa pausto kritiku slavenībām, migrantiem un presei, ko viņš nereti ir apsūdzējis melos un neobjektīvas informācijas izplatīšanā. "Zelta globusu" organizē Holivudas Ārzemju preses asociācija.Strīpa uzskaitīja vairākas šābrīža augstākā līmeņa Holivudas zvaigznes, kas ir dzimušas un augušās gan dažādos ASV štatos, gan citās pasaules vietās. Viņa piebilda, ka, izskaužot visus ārvalstniekus no Holivudas, ASV kinocitadele kļūs pamesta.Atminoties aizgājušo gadu kinopasaulē, Strīpa, kas savā runā tā arī nenosauca Trampu vārdā, atzina, ka visvairāk viņu satrieca šovs, kuru sarīkoja "cilvēks, kurš lūdza tiesības sēdēt viscienījamākajā krēslā mūsu valstī, izsmejot žurnālistu ar īpašām vajadzībām"."Tas savā ziņā salauza manu sirdi, un es to redzēju, un es joprojām nespēju par to nedomāt, jo tā nebija filma, tā bija dzīves īstenība. Un šis instinkts pazemot, ja to parāda kāds, kurš runā no publiskas platformas, kāds, kurš ir ietekmīgs, tas iefiltrējas ikviena dzīvē, tas savā ziņā atļauj cilvēkiem rīkoties tāpat," Strīpa stāstīja par savām emocijām pēc tam, kad Tramps izsmēja žurnālistu ar īpašām vajadzībām."Necieņa izraisa necieņu," piebilda apbalvotā aktrise, uzsverot, ka "vardarbība izraisa vardarbību. Ja ietekmīgie izmanto savu statusu citu terorizēšanai, zaudētāji esam mēs visi".2015.gadā Tramps izsmēja "The New York Times" reportieri ar invaliditāti Seržu Kovaleski. Uzstājoties Dienvidkarolīnā, Tramps izsmēja žurnālistu par to, ka viņš ir mainījis savu attieksmi pret 2001.gada 11.septembra teroraktu notikumiem. Vēlāk gan Tramps noliedza, ka zobošanās notikusi Kovaleska slimības dēļ, bet gan tādēļ, ka žurnālists esot krasi mainījis savu pozīciju.Daži konservatīvie analītiķi nekavējoties kritizēja Strīpu par politizēto runu, tomēr zālē viņa izpelnījās ovācijas.Lai gan "Zelta globus " tiek uzskatīts par vienu no izklaidējošākajiem pasākumiem kinopasaules apbalvošanas ceremoniju kalendārā, un šajā pasākumā alkohola pieejamība ir neierobežota un parasti netiek iesaistīta politika, šogad daudzās runās, lai gan pārsvarā netieši, tika pieminēts Tramps.Jau šova vadītājs Džimijs Falons ceremonijas ievadvārdos paziņoja, ka "šī ir viena no retajām vietām, kur Amerikā joprojām ievēro tautas balsojumu", tādējādi norādot, ka Tramps 8.novembrī notikušajās ASV prezidenta vēlēšanās uzvarēja elektoru kolēģijā, lai gan tautas balsojumā Klintone viņu apsteidza par nepilniem trim miljoniem balsu.Pieminot daļu no nominantiem, Falons nosauca seriālu "Game of Thrones" ("Troņu spēles"), atgādinot, ka daudzi seriāla fani joprojām brīnās, kas būtu noticis, ja nežēlīgais, kaprīzais un gļēvais bērns karalis Džofrijs būtu izdzīvojis. "Nu, pēc 12 dienām mēs to uzzināsim," Falons piebilda, norādot uz Trampa inaugurāciju 20.janvārī.Tāpat viņš pieminēja Strīpas atveidoto Florensi Fosteri-Dženkinsu, kas tiek uzskatīta par pasaulē sliktāko operdziedātāju, sakot, ka "pat viņa noraidīja uzstāšanos Donalda Trampa inaugurācijā".Labākā seriāla ar ierobežotu sēriju skaitu vai labākās televīzijas filmas godalgu saņēma kanāla FX seriāls "The People vs O.J. Simpson: American Crime Story". Seriāla izpildproducente Nina Džeikobsone savā runā teica, ka pagājušā gadsimta 90.gadu sākumā notikusī prāva, kurā par sievas nogalināšanu tika tiesāts amerikāņu futbola spēlētājs O. Dž. Simpsons un advokāts bija Roberts Kardašjans - realitātes šovu zvaigžņu māsu Kardašjanu tēvs - "traģēdiju pārvērta izklaidē, atgādinot mums, ka amerikāņu tieslietu sistēma kļūst akla, kad iesaistīta ir rase, dzimums un slavenība". Džeikobsone piebilda, ka, "veidojot seriālu, mums nebija ne jausmas, cik sāpīgi atbilstošas šīs tēmas būs 2016.gadā".Britu aktrise Klēra Foja, kas saņēma "Zelta globusu" kā labākā aktrise seriālā drāmā par karalienes Elizabetes II atveidojumu "Netflix" seriālā "The Crown", teica, ka balvu saņem pateicoties vairākām neatkārtojamām sievietēm, tostarp britu karalienei. "Viņa ir bijusi pasaules centrā pēdējos 63 gadus, un es domāju, ka pasaulei par labu nāktu vēl dažas sievietes tās centrā, ja jūs jautājiet man".Vēl vairāki balvu saņēmēji un uzvarētāju pieteicēji aicināja neaizmirst par dažādības sabiedrībā nozīmi un vienlīdzīgām tiesībām ikvienam.Tramps ir satraucis pasauli, un jo īpaši ASV sabiedrību, ar savu kritiku par musulmaņiem, meksikāņiem un citiem imigrantiem, kā arī zaimojošiem izteikumiem par sievietēm un seksuālo minoritāšu pārstāvjiem.