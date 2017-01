Dzimumzīmītes bērniem: kad jādodas pie ārsta tās pārbaudīt?

Savainota dzimumzīmīte

Dzimumzīme ir pigmenta veidojums ādas virsējos un dziļākos slāņos. Ja agrāk dažādu apsvērumu dēļ ārsti biežāk ieteiktu dzimumzīmīti likvidēt ķirurģiskā ceļā, tad pašreiz vissaudzīgākā metode ir kontrolēšana dinamikā.Izmeklējums ar dermoskopu ir ātrs un nesāpīgs un to veic visiem maziem un lieliem pacientiem, kuri ierodas pie dermatologa ar vēlmi pārbaudīt dzimumzīmītes. Kādam varētu šķist, ka ārsts tikai ar lampiņu kaut ko paskatījās un teica, ka viss esot labi, tomēr speciālisti zina, ko viņi skatās un ko viņi meklē, tāpēc šim pārbaudes veidam noteikti var uzticēties.Iedzimtas dzimumzīmes tiek iedalītas 3 veidos – ir neliela izmēra- mazas līdz 1,5 cm, ir vidēja izmēra: 1,5 – 19,9cm,kā arī ļoti lielas - virs 20 cm.Lielākoties, bērniņam augot, proporcionāli dzimumzīmīte augs līdzi, tomēt svarīgi uzmanīt dzimumzīmīti vai tā nemainās izmēros salīdzinoši strauji un kāda ir tās forma, kā arī krāsa. Ar laiku bērns varēs atklāt arī savas sajūtas – vai parādās nieze, kņudēšana vai sāpes, jo arī šīm sajūtām noteikti ir jāpievērš uzmanība.Ja bērnam gadījies savainot dzimumzīmīti, jāizvērtē, kāds izskatās bojājums. Ūdeņraža pārskābe ir labs veids, kā asiņošanu apturēt. Noteikti nevajadzētu lietot briljantzaļo, spirta šķīdumu. Ja ir sausa āda uz šīs traumētās vietas, var lietot mitrinošu krēmu, kas izslēgtu niezes simptomu.Tāpat atceramies, ka no dzimumzīmītes, ja to klāj matiņi, nemēģinām tos izraut, lai neradītu zīmītei lieku kairinājumu.Ja bērnam ir dzimumzīmītes, svarīgi tās sargāt no ultravioletā starojuma, proti, no saulītes. Lai aizsargātu pret saulītes, nevajadzētu līmēt virsū plāksteri, pietiks ar apģērba, aizsargkrēma aizsardzību, kas pasargās veidojumus.Tomēr visbiežāk bērniem un arī pieaugušajiem dzimumzīmes parādās dzīves laikā, tās dēvē par iegūtām dzimumzīmēm.Iemesli, kādēļ rodas iegūtās dzimumzīmes, ir vairāki, iedzimtībai liela loma, tuvajā radu lokā ir svarīgs radu loks konkrētam cilvēkam. Otra nozīmīgā loma ir UV starojumam - cik daudz saulīte tiek klāt uz šīm ķermeņa atklātajām vietām.Ja zinām, ka bērniņam ir kāda dzimumzīmīte, kuru vēlamies pārbaudīt, lai sirds mierīga, to iespējams paveikt bez maksas, tas, kas ir nepieciešams – saņemt no ģimenes ārsta nosūtījumu, kurā minēts, ka vēlams pārbaudīt pigmentētu veidojumu jeb dzimumzīmīti. Šī bezmaksas pārbaude pieejama bērniem līdz 18 gadu vecumam, tāpēc neatliksim to uz vēlāku laiku, jo - kas var būt svarīgāks par mūsu bērnu veselību.