11 minūtes līdz pamatlaika beigām nevadieši zaudēja ar 25 punktu starpību, bet 64 sekundes pirms finālsvilpes bija vēl 14 punktu deficīts. "Wolf Pack" puiši pamatlaika pēdējā minūtē un 49 sekundēs realizēja septiņus tālmetienus, bet Ņūmeksikas basketbolistiem švaki veicās ar soda metienu precizitāti. Samestie trīnīši un "Lobos" neveiksmes no soda metienu līnijas ļāva panākt pagarinājumu, kurš arī bija gana dramatisks un izšķīrās vien pēdējās sekundēs, kurās ar 105:104 veiksmīgāki bija "Wolf Pack". Nevadas vienības viens no līderiem Džordans Karolīns guva 45 punktus, realizējot piecus no astoņiem tālmetieniem, izcīnīja 13 atlēkušās, atdeva deviņas rezultatīvas piespēles un bloķēja piecus sāncenšu metienus.Uzvara no 25 punktu deficīta otrajā puslaikā ir astotā visu laiku lielākā otrā puslaika atspēlēšanās NCAA vēsturē, tomēr šajā mačā unikālais ir tas, ka lielākā daļa šo punktu tika atspēlēta pēdējā minūtē.