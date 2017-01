Islāma ekstrēmisti pārņem Lielbritānijas cietumus un vervē sekotājus

Jaunizceptais musulmanis Jusufs Rahims jeb Levi Belfīlds, kurš izvaroja un noslepkavoja skolnieci.

Gūti aizvien vairāk pierādijumu par musulmaņu grupējumu izplatību cietumos, kuriem ir tik liela vara, ka pārējie ieslodzītie spiesti pieņemt islāmu vai arī norēķināties savādāk.

Veikfīldas cietumā Jusufs Rahims pievienojas pārējiem 60 musulmaņu cietumniekiem, lai dotos uz cietuma trenažieru zāli veikt lūgšanas. Tā ir iespēja izkļūt no savas kameras un izrauties no ierastās ikdienas.Tas pats attiecas uz Halal pārtiku, kuru 47 gadus vecajam vīrietim pasniedz katrā ēdienreizē. Rahimam pasniedz īpaši pikantu dārzeņu kariju.Jaunpieņemtajā reliģijā ir priekšrocības. Kā viens no Lielbritānijas visvairāk nievātajiem slepkavām, viņš aiz musulmaņu "brāļu" mugurām guvis aizsardzību cietuma iekšienē.Vismaz tas uz ko Rahims cerēja, pēc tam, kad viņš pievērsās musulmaņu ticībai, neilgi pēc tam, kad tika ieslodzīts uz mūžu par skolnieces Millijas Dovleres izvarošanu un slepkavību. Vīrietis, kurš vairāk pazīstams ar savu īsto vārdu Levi Belfīlds."Viņš bija dzirdējis, ka Veikfīldas cietumā pedofilus neieredz, un domāja, ka būs nākamais. Viņa skaļā krimināllieta izskanēja visā Lielbritānijā un cietumā visi par viņu zināja," stāsta Levi māsa Anna Marija Belfīlda."Brālis stāstīja, ka viņi ir labi zēni un viņu pieskatīs. Viņš sadraudzējās ar islāma puišiem un problēmas cietumā nebija," turpina māsa.Belfīldu uz reliģisko konversiju pamudināja gļēvulība un pašizdzīvošanas instinkts.Musulmaņu īpatsvars Lielbritānijā ir tikai viens uz 20 britiem, bet cietumos to īpatsvars ir viens uz 7 ieslodzītajiem.Tas izgaismo daudz lielāku problēmu un jautājumu, kas izraisījis plašu satraukumu valdībā un citās instancēs.Pēdējos gados dramatiski pieaudzis ieslodzīto musulmaņu skaits. Tieslietu ministrijas norādītie skaitļi liecina, ka skaits palielinājies no 6,571 ieslodzītajiem 2004. gadā līdz 12,255 ieslodzītajiem desmit gadus vēlāk, kas nozīmē, ka musulmaņi šobrīd sastāda gandrīz 15% no visiem ieslodzītajiem.Stingrā režīma cietumos šis rādītājs ir vēl augstāks - viens no pieciem.Nesamērīgs musulmaņu skaits tiek ieslodzīti cietumos un tas rada bažas, jo musulmaņi Anglijā un Velsā veido 5% no visu iedzīvotāju skaita.Varasiestādes īpaši satrauc radikalizācija cietuma iekšienē.Pieaug ieslodzīto ekstrēmistu skaits, un viņi ir atraduši auglīgu augsni starp pārējiem ieslodzītajiem. Patiešām, tiek apgalvots, ka daži apzināti izdara noziegumus, lai saņemtu sodu un viņus ieslodzītu, kur viņi var vērsties pie neapmierinātiem jauniem vīriešiem.Gūti aizvien vairāk pierādījumi par musulmaņu grupējumu izplatību cietumos, kuriem ir tik liela vara, ka pārējie ieslodzītie spiesti pieņemt islāmu vai arī norēķināties savādāk."Ja mūsu cietumos ieslodzīs vairāk personas, kuras saistītas ar terorismu, būs vēl lielāks skaits radikalizētu indivīdu," brīdina pretekstrēmisma biroja šefs Džonatans Rasels."Pastāv ievērojams risks, ka mūsu cietumi kļūs par ekstrēmisma eksportētājiem. Un, ja to nenovērsīs, ir ļoti reāls risks, ka tad, kad cilvēki iznāks no cietuma viņus radikalizēs tālāk un norūdīs dažādu teroraktu rīkošanai," turpina Rasels.Valdība ir paziņojusi, ka tā apsver iespēju veidot "džihādistu cietumus" - cietumus, kur ieslodzītu tikai islāma ekstrēmistu teroristus."Mums ir aptuveni 1000 ieslodzīto, kuri identificēti, kā ekstrēmisti vai potenciāli ekstrēmisti," stāstīja bijušais premjerministrs Deivids Kamerons."Dažas no šīm personām piespiež vājākos pāriet islāmā, un sludina savu sakropļoto pasaules uzskatu," turpina Kamerons.Musulmaņu populācija Lielbritānijā ir gados jauna un nesamērīgi koncentrēta zemākajās sociāli ekonomiskajās grupās. Rezultātā - musulmaņu ieslodzīto skaits aug straujāk nekā musulmaņu iedzīvotāji kopumā.Statistikas dati Tieslietu ministrijā liecina, ka no 88,000 ieslodzītajiem 2015. gada jūnijā 12,660 bija musulmaņi.Pieaugums novērojams visā valstī. Piemēram, piecu gadu laikā ieslodzīto musulmaņu skaits Londonas ziemeļu Pentonvilas cietumā palielinājies no 240 līdz 377. Vormvudā, kas atrodas Londonas rietumos no 284 līdz 372, bet Dorsetā no 84 līdz 225.Augstākais ieslodzīto musulmaņu skaits atrodams astoņos valsts stingrākajos drošības cietumos. Skaitļi liecina, ka 1,229 no 5,885 cietumniekiem, jeb 20,8% ir musulmaņi. Tas ir par 23% vairāk nekā pirms pieciem gadiem.Balmarša cietumā Londonā ir visvairāk ieslodzīto musulmaņu - 248 no 868 cietumniekiem.Ieslodzīto skaitā ir izvarotāji, slepkavas un teroristi, starp kuriem ir arī Zia Ul Haks no Vemblijas, kuru apcietināja par mēģinājumu uzspridzināt metro un radiokatīvas bumbas plānošanu.