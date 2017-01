Daudziem mājdzīvnieku saimniekiem svētku prieki pārtapa izmisumā. Speciālisti skaidro, kā pasargāties

Latvijā mājdzīvniekus iespējams reģisrēt

Vāc parakstus uguņošanas ierobežošanai

Vairums cilvēku uz Jaunā gada uguņošanu raugās ar prieku, taču mājdzīvniekiem šis laiks saistās ar bailēm un stresu, skaidro dzīvnieku patversmē „Ulubele”. Patversmes vadītāja Ilze Džonsone portālam Kasjauns.lv ziņo, ka ik gadu janvāra pirmajās dienās visas dzīvnieku patversmes ir pārpildītas ar dzīvniekiem, kas, salūta trokšņa izbiedēti, panikā aizbēguši no mājām un vairs nespēj atrast atpakaļceļu.„Ulubeles” saimniece norāda uz to, ka vairums atrasto dzīvnieku nav apzīmēti jeb čipēti, tāpēc atrast viņu saimniekus pēc tam, kad pats dzīvnieks nonācis patversmes darbinieku redzeslokā, ir ļoti grūti.„Viena no aktuālākajām un noderīgākajām aktivitātēm, ko vajadzētu veikt, ir četrkājainā drauga apzīmēšana (čipēšana) un reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra (LDC) reģistrā. Pateicoties reģistrētam čipam, pazudušo dzīvnieku būs iespējams ātri atgriezt saimniekam, tādējādi mazinot viņa atrašanos ārpus mīlošās ģimenes, jo apzīmēts dzīvnieks ir identificējams ar konkrētu cilvēku – viņa īpašnieku,” sistēmas principus skaidro Džonsone.Kā paskaidro Džonsone, čips ir mikroshēma, kas ir iestrādāta aizpakotā un sterilā šļircē. Tā izmērs ir pielīdzināms pusei no rīsa graudiņa. Katram mikročipam ir savs unikālais numurs, kuru var identificēt ar speciāli tam paredzētu skeneri, taču pats skeneris gan dzīvnieka saimniekam nav nepieciešams.„Mikročips tiek ievadīts sunim vai kaķim zemādā, kakla vai plecu apvidū. Šis process dzīvniekiem ir nesāpīgs un aizņem viens pāris sekundes. Suņa reģistrēšana nozīmē, ka LDC datu bāzē tiek ievadīta aprakstoša informācija par mājdzīvnieku – vārds, dzimums, dzimšanas dati, krāsa, šķirne, turēšanas adrese, ievadītā mikročipa unikālais numurs, informācija par vakcinācijām. Papildus tam tiek piefiksēta arī informācija par dzīvnieka saimnieku – personas kods, adrese, vārds un uzvārds,” izskaidro „Ulubele” vadītāja.Atrodot noklīdušu suni vai kaķi, ar mikročipa lasītāju tiek noskanēts dzīvnieka kakla un pleca apvidus, lai pārliecinātos, vai tam ir ievadīts čips. Ja mazā ierīce ir ievadīta un pats dzīvnieks ir reģistrēts LDC, mikročipa lasītājs parāda mājdzīvnieka saimnieka kontaktinformāciju, kā arī dzīvesvietas adresi. Saimnieks tiek sazvanīts un mājas mīlulis nogādāts mājās pie saimniekiem, skaidro speciāliste.Kā portālu Kasjauns.lv informē LDC Metodoloģijas departamenta direktore Evija Skujiņa, īpašnieka dati, telefona numurs un adrese, publicēti netiek, tāpēc par datu noplūdi nav jāraizējas.„Kad saņemam zvanu par atrastu dzīvnieku, paši sazināmies ar īpašnieku un nododam viņa rīcībā atradēja kontaktinformāciju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai datu bāzē būtu pareiza un aktuāla īpašnieka saziņas informācija – ne tikai telefona numurs, bet arī e-pasts,” skaidro LDC pārstāve.Svarīgi arī zināt, ka no 2017.gada 1.janvāra visiem suņiem, kas dzīvo Latvijā, obligāti ir jābūt apzīmētiem (čipētiem) un reģistrētiem. Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums. Vienreizējais process dzīvnieka saimniekam izmaksās 7,11 eiro. „Diemžēl patlaban Latvijā vēl liela daļa suņu nav apzīmēti. Tomēr jācer, ka pateicoties šim likumam situācija uzlabosies,” cer „Ulubeles” pārstāve Džonsone.Gadījumā, ja mīlulis nav čipēts, īpašniekam var uzlikt naudas sodu – saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.pantu, fiziskām personām par suņa nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz sodu no 7 līdz 210 eiro. Uz šo brīdi reģistrā ir ap 71028 suņiem, 2295 kaķiem un 82 mājas seskiem. Vairāk par mājdzīvnieku reģistrēšanas kārtību var uzzināt LDC tīmekļa vietnē: www.ldc.gov.lv„Tāpat iesakām uzrakstīt uz mājdzīvnieka kakla siksnas savu telefona numuru. Ja siksnas materiāls to neļauj, uz tās var uzlīmēt izolācijas lentu vai leikoplastu, uz kura jau vieglāk uzrakstīt Jūsu kontaktinformāciju. Tas nodrošinās to, ka jebkurš cilvēks, kam nebūs bail pieiet klāt klaiņojošam sunītim, ieraugot uz kakla siksnas jūsu telefona numuru, varēs piezvanīt jums, lai paziņotu par atrasto mājas mīluli.Ja nu gadījumā esat no tiem, kuriem 31.decembra vakars noslēdzies kreņķos par pazudušu mājdzīvnieku, nodibinājums „Dzīvnieku policija” ir sagatavojis trīs būtiskus ieteikumus, kā rīkoties, ja suns vai kaķis salūta dēļ aizbēdzis no mājām:1. Tiklīdz uzziniet vai redziet, ka mājas mīlulis aizbēg no mājām, steidzami mēģiniet to atrast paši saviem spēkiem. Apbraukājiet/apstaigājiet dzīvojamo rajonu, aiciniet palīgā draugus radus, lai palielinātu meklētāju skaitu un iespēju atrast mīluli.2. Ja dzīvnieku nekur nevarat atrast – izpētiet atrasto dzīvnieku profilus portālā www.dzivniekupolicija.lv, kā arī paši šajā portālā izveidojiet sludinājumu ar mīluļa bildi un aprakstu. Sludinājumu izplatiet gan savos un draugu sociālajos tīklos, gan arī izdrukājiet un izlīmējiet savas dzīvesvietas tuvākajā un nedaudz attālākā rajonā.„Ticiet vai nē – cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Ir daudz tādu dzīvniekmīļu, kas nepaliks vienaldzīgi, un iesaistīsies dzīvnieciņa meklēšanā, kaut vai tikai sociālajos tīklos daloties ar Jūsu sludinājumu, kas arī ir ļoti noderīgi, jo iespējams ziņa sasniegs kādu, kas tieši šo dzīvnieciņu būs noķēris vai vismaz redzējis, tādējādi par to informējot saimniekus,” pastāsta „Dzīvnieku policijā”.3. Paziņojiet par mīluļa pazušanu tuvākajām patversmēm, lai tās ar Jums sazinās, ja dzīvnieks ir atrasts un nonācis pie viņiem.Jau ziņojām, ka sabiedrības iniciatīvu portālā Manabalss.lv tiek vākti paraksti pirotehnikas izmantošanas ierobežošanai. Kampaņas aizsācējs Jānis Bērziņš iniciatīvas aprakstā min, ka dzīvnieku pasargāšana no stresa ir viena no tās pamatdomām. Papildus šāds regulējums kampaņas aizsācēja ieskatā palīdzētu izvairīties no nevēlamām traumām, kas pēdējā laikā ir aktuāla tēma.Parakstu vākšana uzsākta pēc nedēļas un līdz šim tai ir niecīgs atbalsts – savākti 72 no 10 000 nepieciešamajiem parakstiem.