Izmantojot šo datubāzi, izmeklētāji analizējuši miljoniem attēlu, kas atrasti aizdomās turamo datoros vai pamanīti internetā.Sistēma salīdzina fotogrāfijas un video, ļaujot izmeklētājiem identificēt pāridarītājus un to atrašanās vietas."Šī nozieguma mērogs ir šokējošs, ko vēl ļaunāku padara fakts, ka ar šiem attēliem iespējams globāli dalīties internetā, (..) un tie var pastāvēt mūžīgi," norādīja Interpola vadītājs Jirgens Štoks."Katru reizi, kad notiek dalīšanās ar attēlu vai videoklipu vai tas tiek apskatīts, bērns atkal kļūst par upuri," sacīja Štoks.Policijas dienesti 49 no 190 Interpola dalībvalstīm ir nepārtraukti pieslēgti Starptautiskajai Bērnu seksuālās izmantošanas datubāzei.2015.gada jūnijā Arjēžā, Francijas dienvidrietumos, tika aizturēts aptuveni 40 gadus vecs vīrietis, kurš bija publicējis internetā pornogrāfiska rakstura fotogrāfijas ar radu bērnu.Likumsargi nonāca uz viņa pēdām pateicoties Jaunzēlandes policijai, kas bija uzgājusi internetā viņa publicētās fotogrāfijas un ievadījusi tās datubāzē.Francijas policija jau tajā pašā dienā atklāja, ka fotogrāfijas nākušas no Arjēžas.Līdzīgs gadījums bija arī Lielbritānijā, kur policija izglāba bērnu un aizturēja aizdomās turamo desmit stundas pēc tam, kad Austrālijas policija bija augšupielādējusi datubāzē fotogrāfijas.Tomēr Štoks uzsvēra, ka tā ir tikai aisberga redzamā daļa, un aicināja sabiedrību un privāto sektoru aktīvāk iesaistīties aizdomās turamo identificēšanā.