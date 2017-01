Leļļu teātrī top Antona Čehova stāsta "Kaštanka" iestudējums

Viņa pavēstīja, ka Kaštanka ir suns. Pēc Čehova paustā, tas ir visparastākais suns, kādu vien var iedomāties, tam ir parasts izskats un parasts augums, tomēr acis šim sunim ir īpašas. Kaštanka dzīvo kopā ar saimnieku līdz brīdim, kamēr noklīst. Viņa nokļūst pie jauna saimnieka, un sākas jauna skaista dzīve. Tomēr sapņos viņa joprojām redz savu pirmo saimnieku un ilgojas.Petrauska norādīja, ka stāsts par sunīti iekļauts krievu bērnu literatūras klasikas sarakstā, tomēr Petrenko ieinteresējis filozofiskāks šī darba aspekts - īsto māju sajūtas notveršana."Katram no mums ir mājas. Bieži vien tā nav vieta, kurā mēs dzīvojam, bet vieta un laiks, pēc kuriem ilgojamies. Tās var būt diezgan neizskaidrojamas un visbiežāk arī nesaprotamas jūtas citiem - kā var ilgoties pēc kaut kā tāda. Bet tikai mēs paši zinām, kāpēc gribam nokļūt tur, kur nokļūt bieži vien vairs nav iespējams. Šī būs izrāde par to, cik ļoti katrs no mums grib nokļūt mājās," skaidroja Petrauska.Izrāde veidota bez runāta teksta, izmantojot pēc aktieru līdzības veidotas dažāda lieluma lelles, gaismas objektus, animāciju, mūziku, skaņas un kustības. Savā radošajā komandā Petrenko aicinājis mākslinieci Lieni Mackus, komponistu Anno Mimicus, animatori Lizeti Upīti, horeogrāfu Modri Opeltu, kā arī aktierus - Santu Didžus, Miķeli Žideļūnu un Anriju Sirmo.Iestudējuma pirmizrāde notiks 22.janvārī plkst.15 Leļļu teātra Mazajā zālē.Biļetes uz izrādi var iegādāties "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās, internetā un Leļļu teātra kasē.