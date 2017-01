Kā pastāstīja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks Dairis Anučins, vīrietis aizturēts aizdomās par 1971.gadā dzimuša vīrieša aplaupīšanu un upura nelikumīgu kredītkartes izmantošanas mēģinājumu. Uzbrukums cietušajam notika Rīgas centrā un tiesa pēc policijas lūguma aizdomās turētajam kā drošības līdzekli noteikusi apcietinājumu.Policija lūdza tiesai vērtēt apcietinājuma piemērošanu, jo pastāvēja pamatotas aizdomas, ka persona varētu izvairīties no pirmstiesas kriminālprocesa.Laikraksts "Diena" vēsta, ka meksikānis Daniels Rejnoso šogad apmaiņas programmā sācis studēt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Meksikas plašsaziņas līdzekļi ziņojuši, ka Latvijā pretlikumīgi aizturēts viņu pilsonis, papildus tam tiek norādīts uz neskaitāmiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus it kā veikušas mūsu tiesībsargājošās iestādes. VP pārmetumus sauc par meliem un norāda, ka rīkojusies atbilstoši likumā noteiktajai procedūrai.Lai vēstītu par notikušo situāciju, angļu valodā izveidots blogs ar nosaukumu Taisnu tiesu Danielam. Stāsts interneta vietnē sākas ar izklāstu par to, ka meksikānis Daniels Rejnoso šogad apmaiņas programmā sācis studēt RTU. Jaunais vīrietis Latvijā īrējis kādu dzīvokli, taču visai drīz atklājis, ka tur ir ļoti slikti apstākļi un virtuvē esot sastopamas pat žurkas. Uzreiz pēc šiem novērojumiem students pametis īrētās telpas."Ritēja laiks, un Daniels turpināja studēt RTU, kā bija plānojis," teikts tālākajā izklāstā. Sākotnēji nav saprotams, kā saistīts sliktais īres dzīvoklis un tas, ka vīrietis nu ir cietumā. Taču no tālākā teksta var noprast, ka pie kāda no Vecrīgas klubiem Daniels ar draugiem saticis pieminētā dzīvokļa īpašnieku, kurš it kā puisi sācis vārdiski aizskart. Daniels, reaģējot uz agresiju, izīrētāju pagrūdis, taču tad "viņa draugi apturēja viņu un nekavējoties atstāja vietu, lai dotos svinēt citviet".Pēc šo notikumu izklāsta seko informācija, ka 20.decembrī jaunieti aizturējusi policija, apsūdzot par agresiju un kredītkartes zādzību. Daniela piederīgie Meksikas medijos un savos sociālo tīklu profilos norāda uz neskaitāmiem cilvēktiesību pārkāpumiem no Latvijas policijas puses, uzsverot arī, ka puisis nav vainīgs.VP uzskata, ka plašā publicitāte Meksikā un emocionālie stāsti ir aizstāvības taktika.