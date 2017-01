Gada sākumā Latviju pārpildīja krievu tūristu pūļi: ko viņi domā par Rīgu?

Krievu tūristi apspriež Rīgu

Эти домики завораживают)💫🌫#riga #winterfairytale #cityview A photo posted by Alina (@alina_timurovna_) on Jan 9, 2017 at 5:23am PST

Visur karstvīns un bezvadu internets!

Какая красивая Рига😍 я не ожидала :) 1. Глинтвейн везде 2. Wifi везде 3. Красивые исторические здания #me#and#myselfiestickadventures#riga#so#beautiful#vacation#time#eurotrip#selfie#lalala A photo posted by Anastasia Finadeeva (@finadeeva) on Jan 8, 2017 at 3:29am PST

Сзади прекраснейшие витражи Домского собора, которые фотография не может передать, так как выбор нужно было сделать в пользу витражей или #selfie Выбор очевиден. #срочнонуженновыйтелефон#riga#latvia#domecathedral#myunexpected#vacation#godblesstheselfiestick A photo posted by Anastasia Finadeeva (@finadeeva) on Jan 9, 2017 at 5:18am PST

Lūst negatīvie stereotipi par latviešiem

Brauciens pēc šprotēm nu beidzies

Площадь,где всегда есть wi-fi😂 #riga #каникулыаляпельш #зима #europa A photo posted by Eva (@e_v_c_h_i_k) on Jan 8, 2017 at 5:36am PST

Вот и закончилась маленькая поездка за шпротами🙈🙃 #riga #latvia #europa #путешествие #прибалтика #спбмосква #каникулыаляпельш A photo posted by Eva (@e_v_c_h_i_k) on Jan 9, 2017 at 6:01am PST

Vecticībnieku un Pareizticīgo Ziemassvētkus 7.janvārī atzīmēja liela daļa krievu tautības cilvēku. Krievijā, šos svētkus gaidot, iedzīvotājiem pienākas visai garas brīvdienas, tāpēc Rīgā svinēt svētkus bija sabraukuši tūristi no lielās austrumu kaimiņvalsts. Tūristu rosību īpaši labi varēja manīt Vecrīgā, kur, kā novēroja portāls Kasjauns.lv, atbraucējus īpaši piesaistīja īpašā vecpilsētas arhitektūra – mazos, omulīgos restorānus un vēsturiskās celtnes tūristi fotografēja uz nebēdu.„Lasu, iedzeru vīnu, kafiju un slīgstu skaistākās pilsētas sniegā!” savā "Instagram" profilā raksta kāda studente no Sanktpēterburgas Darja Krutikova. Meitenes draudzene tikmēr komentē, ka „pasakaino Rīgu būtu gatava pielūgt”.Par iemīlēšanos Rīgas naksnīgajās ielās poētiski savā "Instagram" bilžu krājumā runā arī Aleksandra Žukova. Viņas aci piesaistījuši arī Vecrīgas svētku rotājumi.„Vecrīgas namiņi apbur!” raksta kāda Aļina Timurovna.„Cik skaista ir tā Rīga! Nebiju gaidījusi!” pēc ceļojuma raksta Anastasija Finadejeva, „Karstvīns un bezvadu internets visur!”Fotogrāfs no Sanktpēterburgas Pāvels Demičevs Doma laukumā iepazinies ar vienu no tirgoņiem Orestu Kalnbērziņu. „Orestam Kalnbērziņam Doma laukumā ir visforšākais tirgus namiņš un ļoti garšīgs karstvīns!” apgalvo jaunietis.Brauciens uz Rīgu izteikti pozitīvus mirkļus atstājis kādai krievu tautības meitenei, kura "Instagram" portālā reģistrējusies ar lietotājvārdu „Underknee”. Jauniete raksta, ka pēc neilgās atpūtas Latvijā viņa aizmirsusi visas tās negācijas un stereotipus, ko par latviešiem dzirdējusi dzimtenē.„Pirms šī brauciena daudzi man stāstīja par rupjību, aizspriedumiem un nepatiku pret krieviem, kas it kā valda Latvijā. Visa sava ceļojuma laikā satiku tikai vienu kundzi, kura izturējās nelaipni, taču viņai, šķiet, principa pēc nepatika visi cilvēki. Pārējie izrādīja sirsnību, bija draudzīgi un labprāt ieteica vietas, kuras jāapciemo – reiz mūs pat noturēja par vietējo ģimeni! Visi, vecs vai jauns, prata runāt krieviski. Vienīgais mīnuss bija sals!” iespaidos dalās meitene.„Lūk, arī beidzies mūsu īsais brauciens pēc šprotēm!” sociālajos tīklos joko kāda meitene vārdā Eva. Arī viņa ir priecīga par to, ka Vecrīgā teju vai jebkurā vietā ir pieejams bezvadu internets.