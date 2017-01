Jāatgādina, ka Girsam pagājušā gada rudenī bija jāstājas Liepājas tiesas priekšā par nacionālā naida kurināšanu, kas saskatīta viņa rakstu darbos. Tāpat pret Girsu Latvijā ir bijuši ierosināti vairāki kriminālprocesi gan par Latgales autonomijas pieprasīšanu, gan ieroča glabāšanu. Tomēr ņemot vērā, ka Girss pārcēlies ne tikai uz dzīvi Krievijā, bet arī ieguvis tās politisku aizstāvību, jāšaubās, vai viņš vispār kaut kad stāsies Latvijas tiesas priekšā.Pats jaunizceptais politiskais bēglis Krievijas medijam svpressa.ru stāsta:"Latvijā vajāšana par manu pilsonisko pozīciju tādus apmērus, ka man bija jāpārtrauc sava sabiedriski politiskā darbība un bija jānožēlo tas, ko es iepriekš biju izdarījis. Tas man bija nepieņemami. Vienīgā alternatīva bija kļūt par politieslodzīto, bet no tā Krievu pasaulei nebūtu nekāda labuma. Vienīgā man pieņemamā izvēla bija meklēt patvērumu Krievijā, lai arī man bija vieglāk aizbraukt uz Zviedriju, Lielbritāniju vai Somiju. Esmu krievu cilvēks. Latvijā visu laiku stāstīju, ka Krievija atdzimst un braukt uz citām zemēm, man būtu nepieņemami, tas citiem būtu slikts piemērs.Vienlaikus jāuzsver, ka esmu ieguvis politiskā bēgļa statusu, kas garantē arī starptautiskās tiesības."Piemēram, Girsa jaunais politiskais statuss, tas nozīmē to, ka viņu vairs nevar nodot tiesāšanai Latvijas tiesās. Savukārt pēc gada viņš jau varēs pieprasīt Krievijas pilsonību.Girss, pēc viņa vārdiem, ir vienīgais politiskais bēglis no Latvijas. Bet viņam ir zināms, ka Krievijā bēguļo vēl trīs Latvijas valstspiederīgie par to, ka viņi ir karojuši Autrumukrainas teroristu rindās un viņiem Latvijā draud kriminālatbildība.Krievijā Girss plāno nodarboties ar cilvēktiesību jautājumiem, kas, pēc viņa izteikumiem spriežot, būs saistīti ar tā dēvētās Krievu pasaules ideoloģiju un krievvalodīgo aizstāvēšanu Kremļa intereses zonas valstīs. Vienlaikus viņš intervijā arī izmantojis sen zināmo retoriku, Latviju nosaucot par vēl vienu „ASV štatu” un atgādinājis, ka Latvijai par savu ekonomisko uzplaukumu jāpasakās PSRS.