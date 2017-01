Baidoties no vardarbības, vairākas WNBA basketbolistes apsver iespēju pamest Turciju

Tā kā WNBA sezona risinās vasarā, daudzas basketbolistes rudens-pavasara sezonā dodas piepelnīties uz Eiropā, turklāt Turcijā viņas var nopelnīt pat trīs reiz vairāk, nekā Ziemeļamerikā. Tomēr šī valsts pēdējā laikā piedzīvojusi ļoti daudzus terora aktus, no kuriem pēdējā Jaungada svinību laikā terorists iebruka Stambulas naktsklubā "Reina" un nošāva 39 cilvēkus.



Netālu no šī naktskluba atpūtās arī vairākas WNBA basketbolistes.



Pēc šī terora akta vairākas basketbolistes pārskatot savus līgumus ar vēlmi pamest Turciju. Dažām no basketbolistēm līgumā ir garantija, ka, ASV atzīstot Turciju par nedrošu valsti, viņas var lauzt līgumu, vēsta aģentūra AP.



Bažas par notiekošo pauž WNBA vienības Ņujorkas "Liberty" basketboliste Šavonte Zelū, kura Turcijas komandas starpsezonā pārstāv jau astoņus gadus, ar izņēmumu 2010./11.gada sezonā, kad kļuva par Latvijas čempioni "TTT Rīga" rindās.



"Jūtos pagodināta šeit spēlēt, bet šī sezona bijusi baiļu pilna, ņemot vērā to, kas notiek. Pirms sezonas dzirdēju, ka dažas basketbolistes vairs nevēlas šeit spēlēt," teica Zelū, atklājot, ka daudzas spēlētājas vairās atrasties publiskās vietās.



"Mūsu dzīve ir treniņu zāle, veikals un mājas. Tomēr es tā nevēlos dzīvot," skaidroja Zelū, kurai ir arī Horvātijas pase.



Tāpat aģentūrai AP savu negatīvo pieredzi atklāj cita "Liberty" basketbolistes Tešona Rodžersa, kura rudenī uz pārbaudes laiku pievienojās Osmanijes "Genclik" vienībai. Tiesa, Rodžersa jau novembrī pameta Osmanijes komandu, kuras mājvieta atrodas divu stundu attālumā no nemieru skartās Sīrijas robežas.



"Dzirdēju, ka divu stundu brauciena attālumā bombardēšanas rezultātā tika nogalināti 17 cilvēki. Sapratu, ka nevēlos tur palikt. Valdība slēdza visus komunikācijas kanālus. Nevarēju lietot "Twitter", "Facebook" un "WhatsApp". Biju pārbijusies, kad nevarēju ar nevienu sazināties," atcerējās Rodžersa.



Turcijas komandās spēlē arī trīs latviešu basketbolistes - Aija Putniņa, Kristīne Vītola un Elīna Babkina. Savukārt vīru turnīrā spēlē Dairis Bertāns un Rolands Freimanis.



