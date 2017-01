Miķelis iemet savam bijušajam klubam, "Dinamo" zaudē arī Jaroslavļā

"Dinamo" labā vārtus guva Miķelis Rēdlihs, kurš Latvijas komandā tika atzīts par mača labāko spēlētāju."Dinamo" šajā mačā izpildīja 25 metienus pa pretinieku vārtiem, kamēr pa Jāņa Kalniņa sargātajiem vārtiem tika mestas 47 ripas, no kurām trīs sasniedza savu mērķi.Mača rezultāts tika atklāts jau otrajā minūtē, kad Miķelis Rēdlihs pielaboja Gunta Galviņa metienu no zilās līnijas. Nedaudz vēlāk Nikolajs Jeļisejevs atstāja mazākumā "Dinamo" komandu. "Lokomotiv" vairākumā bija ļoti aktīvi, taču to nerealizēja.Turpinot izdarīt spiedienu uz viesiem, rīdziniekus mazākumā atstāja arī Lauris Dārziņš. Arī šajā vairākumā Jaroslavļas hokejisti aktīvi uzbruka, taču "Dinamo" nosargāja savus vārtus neskartus. Savukārt perioda priekšpēdējā minūtē Petri Kontiola norībināja Jāņa Kalniņa sargāto vārtu stabiņu, taču izlīdzinājumu nepanāca.Arī otrajā trešdaļā "Lokomotiv" turpināja iesākto kontroli pār spēli, bet pēc piecām minūtēm arī Latvijas komandas hokejisti sāka aktivizēties, pie vārtiem cīnoties kapteinim Gintam Meijam un Miķelim Rēdliham. Trešdaļas septītajā minūtē Maksims Talbo izslidoja vienatnē pret Kalniņu, taču latvietis viņu apturēja. Arī perioda vidū laukuma saimnieki izdarīja spiedienu uz "Dinamo" vārtiem, taču Kalniņš bija savos uzdevumu augstumos.Astoņas minūtes pirms perioda beigām Georgs Golovkovs "Dinamo" komandu atstāja mazākumā, kurā viesi tika iespiesti savā aizsardzības zonā, taču nosargāja savu cietoksni neiekarotu. Tiesa, trīs minūtes pirms trešdaļas beigām Jaroslavļas hokejisti tomēr panāca izlīdzinājumu, precīzi metot Stefanam Kronvalam. Perioda pēdējā minūtē Koltons Gilīss izprovocēja Kontiolu uz pārkāpumu, viesiem tiekot pie iespējas spēlēs vairākumā.Savu vairākumu Rīgas hokejisti neizmantoja, turklāt pēc Oskara Cibuļska pārkāpuma "Dinamo" paši dabūja spēlēt mazākumā. "Lokomotiv" savu vairākumu izmantoja, ar precīzu metienu no vārtu priekšas izceļoties Dmitrijam Luginam. Tuvojoties perioda vidum, Rīgas komandu no vēl vienu vārtu zaudējuma atkal glāba vārtu stabs.Tomēr trīs minūtes pirms pamatlaika beigām mājinieki raidīja trešo ripu Kalniņa vārtos, pēc izgājiena pret latviešu vārtsargu precīzi metot Brendonam Kozunam. Nepilnas 20 sekundes pēc zaudētajiem vārtiem "Dinamo" tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kurā Kalniņš tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju. Tiesa, vārti tā arī netika gūti un "Dinamo" cieta zaudējumu ar 1:3.Turpinājumā "Dinamo" viesosies arī Tālajos Austrumos un Ķīnā, bet Rīgā klubs atgriezīsies janvāra beigās, uzsākot priekšpēdējo mājas spēļu sēriju šosezon.Izbraukumā devies iepriekš savainotais Koltons Gilīss, bet mājās palikuši traumētie Pjotrs Sčastļivijs un Georgijs Pujacs. Vēlāk komandai pievienosies arī Kristaps Zīle, kuram tiek gatavota Ķīnas vīza.Pirms tam rīdziniekiem bija trīs mājas spēles. Vispirms ar 5:1 tika uzveikta Čerepovecas "Severstaļ", bet turpinājumā ar 0:2 tika zaudēts Maskavas CSKA un ar 1:6 kapitulēts Sanktpēterburgas SKA.Tikmēr "Lokomotiv" pēdējās septiņās spēlēs izcīnījusi piecas uzvaras, bet iepriekšējā mačā ar 2:3 tika ciests zaudējums Omskas "Avangard" vienībai.Šī abām komandām bija otrā savstarpējā spēle šosezon. Oktobra sākumā ar 3:2 pēcspēles metienu sērijā uzvarēja "Dinamo". Kopumā abas komandas spēkojušās 23 reizes, Rīgas hokejistiem svinot astoņas uzvaras."Dinamo" ar 42 punktiem 48 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 14 Rietumu konferences komandām, pirmajam astotniekam zaudējot 27 punktus, kamēr "Lokomotiv" ar 85 punktiem 48 mačos ir ceturtajā vietā.KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas.Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm.KHL regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.