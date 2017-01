Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 13. janvāris

Dažus Aunus var pārņemt stipras bailes ieviest jebkādas izmaiņas savā dzīvē un vēlme vispēdīgi tomēr ļauties rutīnai. Bailēm nav pamata! Izsver visus riskus un, kā saka, ej uz visu banku! Pēc tam varēsi atviegloti uzelpot, redzot, ka drosmīgie soļi bijuši pareizi. Risks attaisnosies.Ja plāno "aizbēgšanu", piemēram, ceļojuma formātā - tam šī ir izcila diena. Pilnmēnesī nākušās atklāsmes var parādīt pareizo virzienu, kurā darboties, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Vakarpusē pievērs uzmanību attiecībām ar partneri, izrisini jautājumus, kurus biji nolicis maliņā.Ass prāts un izlēmīga rīcība būs aspekti, kas šodien nesīs panākumus, lai vai kam tu ķertos klāt. Liderīgo noskaņojumu realizē pievakarē, tiekoties ar draugiem vai mīļoto cilvēku. Tava harizma un humora izjūta šodien vērs vaļā visas durvis. Vari uzzināt kādu rūpīgi glabātu noslēpumu.Lai arī ir piektdiena, Vēžiem tieši šodien būtu vēlama atslodze un atpūta, neļaujoties bohēmas varai. Pilnmēness enerģija (tas bija tieši Vēžos!) būs labi jūtama un var vest uz neprātībām, kuras citi cilvēki nesapratīs un neatbalstīs. Vislabāk nolien savā aliņā un kaldini nākotnes plānus. Tie, protams, būs diži.Veiksmīga diena valsts aparātā strādājošajiem Lauvām. Iespēja tikt pie atzinības, gozēties masu medijos un pat saņemt paaugstinājumu vai algas pielikumu. Apkalpojošajā sfērā strādājošajiem šodien beidzot jāizdara tas, kam visu nedēļu nespēji saņemties.Sapņi par savas labklājības uzlabošanu. Iespējami konflikti ar citādi domājošiem cilvēkiem. Par plāniem šodien nevienam neko nestāsti, visu rūpīgi izsver līdz galam, un spožākās idejas prezentē jaunnedēļ. Jaunavu sievietēm šodien veiksies apģērba iegāde.Izaicinājumus var sagādāt kādi piepeši - it kā no debesīm - nokrituši jauni pienākumi, ar kuriem Svari nebija rēķinājušies. Tieši piektdienā... Sakopo savu varēšanu un visu izdari pēc labākās sirdsapziņas. Iespējams, ar jauniem pienākumiem tiek pārbaudīta tavu spēju robeža, kas vēlāk var izrādīties labvēlīgi tev.Izklaidēm un jaunu cilvēku sastapšanai ļoti piemērota diena, īpaši pēc pl.20. Skorpioni spēs mirdzēt un citu acīs atstāt vislabāko iespaidu par sevi. Gudri darīs tie Skorpioni, kas saposīsies, uzvilks savu labāko kārtu un dosies publikā lūkoties pēc jaunas draudzības. Viss izdosies!Mīļā miera labad šodien var nākties paklusēt un necirst pretī asus vārdus. Īpaši jāsaudzē tās partnerattiecības, kas jau tāpat ir visai vārgas un vārīgas. Gudrākais piekāpjas, gudrākais paklusē - šis lai ir šodienas kredo Strēlniekam.Daudz darba un milzu alkas pēc pelnītas atpūtas. Ļoti iespējams, ka Mežāzim jāapdomā iespēja ņemt atvaļinājumu, lai neizdegtu pavisam. Šodien centies daļu darba deleģēt citam kolēģim. Vakarpusi velti attiecībām ar tuvām sieviešu dzimuma radiniecēm, piemēram, māsu.Ja savā galvā apsver iespēju beidzot šķirties no neveselīgām attiecībām - apdomājies divreiz, pirms izdari krasus griezienus. Gandarījumu gūsi savā hobijā. Pēc pl.20 Ūdensvīram nav vēlama negausīga alkohola patērēšana; Pilnmēness enerģijas var "sastrādāt" ko negantu.Plāno romantiskas brīvdienas. Vientuļās Zivis, ejot cilvēkos, var sastapt savu lielo mīlestību! Saposies un ej lūkoties! Pastāv iespēja "iekulties" vienas nakts sakarā, kas vēlāk var izvērsties nopietnā un dārgā draudzībā uz ilgu laiku.