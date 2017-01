Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 14. janvāris

Vērts pievērst uzmanību ezoterikai, dažādām garīgām praksēm un nedaudz arī misticismam. Tur, iespējams, gūsi atbildes uz jautājumiem, kas māc sirdi jau labu laiku. Šodien dari tikai to, kas nāk ar vieglumu un nerada nekādu prestestību; grūtākas lietas atliec uz nākamās nedēļas sākumu.Aktuāli savstarpējo attiecību jautājumi. Kas ilgi domāts un prātā pārcilāts, var izrādīties vien ilūzijas. Uzticama partnera meklējumi, iespējama vilšanās pastāvošajās attiecībās. Spēcīgā Pilnmēness ietekme māju sektorā beidzot mitēsies.Gudrais piekāpjas, un gudrais arī piedod tiem, kas stāv līmeni zemāk. Augstsirdība šodien atmaksāsies un dos augļus nākotnē. Centies izbēgt no sīku kašķiem, pirms tie eskalējas par nopietniem konfliktiem. Pašsajūtas uzlabošanai izmanto dziednieciskus paņēmienus.Var piemeklēt sajūta, ka aplis ir noslēdzies, kaut kas liels un svarīgs šķitīs pabeigts. Taču triumfa garšas vietā drīzāk piemeklēs nedefinējamas skumjas. Lai veldzētu dvēseli, atļaujies izdarīt ko tādu, kam līdz šim taupības nolūkos nevarēji saņemties. Sirds dziedās, ja noriskēsi!Mīlas jautājumu risināšanu labāk atliec uz citu dienu. Šodien Lauvām var būt ļoti pārjūtīga sirds un attiecīgi reakcijas uz notiekošo. Vislabāk jutīsies tie, kuri nevienam tā īsti nav pieķērušies un kuriem nav atbildības partnera priekšā. Īpaši labs laiks viegliem kontaktiem ar dzīvespriecīgiem svešiniekiem.Vakardienas notikumi bija skola, kas šodien prātā jāizanalizē un jānonāk pie gala slēdzieniem - ko, kā un kad darīt. Savstarpējās attiecības - visai nokaitētas. Var kaitināt pat tas, kas iepriekš nekad nav pat raizes radījis. Mēģini rast mieru, piemēram, meditācijā vai aizceļošanai prom svētā vienatnē.Ja ir sajūta, ka, atvainojiet, pakaļa svilst, - visticamāk, tā tas arī ir. Visiem labs nebūsi; koncentrējies tikai uz būtisko. Atpūsties var nesanākt laika, taču to varēsi kompensēt ar uzviju jau svētdien.Nakts sapņi varēja ziņot par veselības stāvokli. Nav ieteicamas medicīniskas darbības zarnās un to apvidū. Visu, kas satrauc un sarūgtina, uztici tikai vistuvākajiem cilvēkiem, ar paziņām par savām problēmām nerunā, jo vari saskarties ar paviršu attieksmi, nesapratni.Ja jūti smagumu uz sirds, centies atrast nelaimības iemeslu un to izrunāt. Var līdzēt arī brutāla problēmas "noslīcināšana", taču tikai ar nosacījumu, ka bohēma neieilgst. Izlādēties palīdzēs sports.Reputācijas lēmumos uzticies tikai sev un savai sirdsapziņai. Šodien pavisam noteikti nav jādomā par pasvešāku ļaužu domām. Izklaides gan vēlamas ar mēru. Viegli sabojāt attiecības ar kādu, kurš ilgstoši "pilinājis" vai zāģējis. Konfliktu nogludināt nenāksies viegli.Domās centies pateikties ikvienam, kurš tevi šonedēļ īpaši "norūdīja". Liela piedošanas diena. Gaišums un labvēlība - tavas ceļazīmes! Starp citu, daudz labu emociju var dot kāda sen, sen nevalkāta apģērba atkal-uzvilkšana. Spoguļattēls var nest svarīgas atziņas.Dari visu to, kas liek justies komfortabli un labi. Ja gribas slinkot - dari to! Ja gribas panākt attiecību uzlabošanos ar kādu - ej ciemos ar atvērtu sirdi! Daudz labu vārdu un pāris skaisti žesti var vienkārši izgaismot tavu šodienu. Rūpes un ierasto nostaļģisko skumšanu šodien atmet.