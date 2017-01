Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 15. janvāris

Uzmanies no tendencioza, agresīva viedokļa publiskas paušanas. Klaja "izlēkšana" sabiedrībā šodien var nodarīt lielu kaitējumu tavai reputācijai. Tas sevišķi attiecas uz cilvēkiem, kurus citi mēdz uzskatīt par viedokļa līderiem. Savdabīgu redzējumu šoreiz drošāk paturēt pie sevis.Var piemeklēt sajūtas, ka tuvojas kas liels un nenovēršams, un tas savukārt var iedēstīt bailes. Nebaidies, tici vislabākajam situācijas atrisinājumam! Daudzi Vērši var domāt par liktenīgiem notikumiem pagātnē un censties saprast, kā kļūdas vērst uz labu. Viss izdosies.Atceries, ka nekad nevar būt tik slikti, lai nebūtu vēl sliktāk. Īpaši pieskati savu uzvedību attiecībās ar sirdij tuvo cilvēku. Nepārdomāti izteikumi piedošanu izpelnīsies apgrūtināti un tikai pēc ilgāka laika. Vispār velti šo dienu attiecību uzlabošanai, mierīgām sarunām.Burvīga diena, lai dotos ciemos pie sen nesatiktiem radiem, draugiem! Tikšanās nesīs daudz labu emociju, un Vēži var pat negaidīti tikt pie gluži taustāmām dāvanām, kas ielīksmos un būs ļoti noderīgas. Saikne ar bērniem veidosies ļoti sirsnīga un draudzīga.Diena nav piemērota tam, lai spēlētos ar uguni (metaforās runājot). Divreiz apdomā riska nepieciešamību, divreiz galvā pārcilā skarbus vārdus, ja tie burtiski laužas ārā no mutes un dvēseles. Attiecības sabojāt šodien būs vieglāk par vieglu, bet izpostīto savākt atkal kopā - teju neiespējami.Personisku labumu var dot tikšanās ar sabiedrībā cienītiem ievērojamiem ļaudīm. Godkāres jautājumi risināsies viegli. Vari vienoties ar ietekmīgiem cilvēkiem par nākotnes plāniem, kuri pašai Jaunavai nozīmēs materiālu ieguvumu.Šodien jācenšas saprast un izsvērt, kas tik tiešām ir būtisks un nozīmīgs, bet kas - vien šķitums, ilūzijas un nieki. Labs laiks, lai kādam īpašam cilvēkam pavēstītu par nopietniem nodomiem, piemēram, mīļotajam cilvēkam piedāvātu mest kauliņus kopā, pirkt/īrēt kopīgu īpašumu utml.Garīgās vērtības šodien jāliek augstāk par zemes lietām. Uzlādēt spēs kāds labs koncerts, teātra izrāde, izstādes apmeklējums. Radošajiem Skorpioniem jāpielabina sava mūza, lai jaunajā nedēļā spētu uzsākt diženus projektus, kas tālu skanēs - kā tiešā, tā arī pārnestā nozīmē.Domā par savu un citu tuvinieku omulību mājās. Strēlnieces tiks jo sevišķi novērtētas, ja no virtuves plūdīs fantastisku gardumu smarža! Ģimenes tikšanās pie saimes galda var sagādāt ārkārtīgi patīkamas emocijas un burtiski "restartēt" dvēseli, sagatavojot to jaunam darba cēlienam.Emocionāli svārstīga diena. No vienas grāvja otrā. Pieturies tajā pusē, kurā jūti atbalstu. Tas nozīmē, ka reizēm ir derīgi arī paskumt un pačīkstēt kopā ar savu partneri. Ļaujies jūtām, droši paud savu sirsnību un lai tevi nebiedē neaizsargātības sajūta.Patiesības mirklis. Var "nākt gaismā" kas tāds, ko līdz šim izvēlējies neredzēt un nedzirdēt. Pār visu slepeno, pār lieliem noslēpumiem pēkšņi par krist gaisma, novācot visus plīvurus. Ūdensvīram jābūt tam gatavam. Vakarpusē atļaujies sevi palutināt ar, piemēram, glāzi (vai pudeli?) vīna.Mīļākie kļūs mīļāki, atsalušie - tālāki. Taču tas abos gadījumos nozīmē romantisku noskaņojumu. Ko dosi citiem, tas nāks atpakaļ. Šodien nekal lielos nākotnes plānus un neveic būtiskus soļus, kā arī nesoli tad, ja zini, ka nespēsi solīto piepildīt.