Ronaldu pērn palīdzēja Madrides "Real" futbolistiem triumfēt UEFA Čempionu līgā, kā arī Portugāles izlasei kļūt par Eiropas čempioni.Lai gan kontinenta meistarsacīkšu finālā viņš guva traumu, tomēr Ronaldu atgriezās un vadīja izlasi no rezervistu soliņa. Novembra vidū portugāļu superzvaigzne 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē raidīja divas bumbas Latvijas izlases vārtos."Vēlos pateikties savai komandai un izlasei, savam trenerim, ģimenei, kas šeit ieradusies, dēlam un brāļiem. 2016.gads bija labākais manā karjerā. Šī balva apliecina, ka cilvēki nav akli un skatās spēles. Pateicoties ar komandu un izlasi izcīnītajām trofejām, kā arī individuālajām sniegumam, es neaizmirsīšu šo neticamo gadu," pēc balvas saņemšanas teica Ronaldu.Tāpat uz balvu pretendēja arī "Barcelona" un Argentīnas izlases zvaigzne Lionels Mesi, kurš nebija ieradies uz ceremoniju, un Madrides "Atletico" franču uzbrucējs Antuāns Grīzmans.Ronaldu decembrī tika atzīts par pasaules labāko futbolistu arī "France Football" versijā, tādējādi saņemot "Ballon d'Or" balvu. Patlaban 31 gadu vecais Ronaldu tagad kļuvis par četrkārtēju "Ballon d'Or" ieguvēju. Iepriekš viņš šo balvu nopelnīja 2008., 2013. un 2014.gadā. Par vienu "Zelta bumbu" vairāk ir "Barcelona" zvaigznei Lionelam Mesi.Tikmēr par labāko treneri tika nosaukts itāļu speciālists Klaudio Ranjēri, kurš līdz pārsteidzošam Anglijas premjerlīgas čempionu titulam aizveda Lesteras "City" futbolistus.Labākās futbolistes balva tika piešķirta ASV izlases līderei Karli Loidai, bet par labāko dāmu komandu treneri tika nosaukta Vācijas valstsvienības stūrmane Silvija Neida, kuras vadītās spēlētājas kļuva par Riodežaneiro olimpisko spēļu čempionēm.Savukārt FIFA "fair-play" jeb godīgas spēles balvu saņēma Kolumbijas komanda Medeljinas "Atletico Nacional", kas pēc savas pretinieces Dienvidamerikas otra prestižākā klubu turnīra jeb "Copa Sudamericana" finālā Brazīlijas vienības "Chapecoense" aviokatastrofas ierosināja tai piešķirt turnīra uzvarētājas balvu.Pie karjeras ieguldījuma balvas tika brazīliešu telpu futbolists Falkāu, kurš no 1998. līdz 2016.gadam Brazīlijas izlasē aizvadīja 201 maču, gūstot 339 vārtus un divreiz tiekot kronēts par FIFA telpu futbola Pasaules kausu ieguvēju.Tikmēr pie labāko līdzjutēju balvas tika Vācijas komandas Dortmundes "Borussia" un Anglijas kluba "Liverpool" fani, bet Ferenca Puškāša vārdā nosaukto balvu par skaistāko vārtu guvumu saņēma Malaizijas superlīgas futbolists Mohds Faizs Subri.Tāpat pirmdien tika paziņota pērnā gada FIFA un Starptautiskās Profesionālo futbolistu federācijas (FIFPro) simboliskā izlase. Tajā vārtsargā loma uzticēta Minhenes "Bayern" un Vācijas izlases vārtsargam Manuelam Noieram, bet aizsardzības līniju veido spāņi Herards Pikē ("Barcelona") un Serhio Ramoss ("Real"), kā arī divi brazīlieši Marselu ("Real") un Dani Alvešs ("Barcelona" un Turīnas "Juventus"). Savukārt par pussargiem izvēlēti horvāts Luka Modričs un vācietis Toni Kross no "Real", kā arī spānis Andress Injesta no "Barcelona", bet uzbrukumā līdzās Ronaldu un Mesi ielikts Argentīnas futbolista komandas biedrs urugvajietis Luiss Svaress.Kā ziņots, FIFA pārtraucot līgumu ar izdevumu "France Football", turpmāk Eiropas labākais futbolists un pasaules labākais futbolists atkal tiek noteikti atsevišķās aptaujās.Kopš 1956.gada "France Football" pēc kontinenta žurnālistu balsojuma pasniedza Eiropas labākā futbolista balvu jeb "Ballon d'Or", bet, tā kā bieži šīs balvas ieguvējs bija identisks FIFA veidotās pasaules labākā futbolista aptaujas uzvarētājam, 2010.gadā pēc tā brīža organizācijas prezidenta Zepa Blatera iniciatīvas tās tika apvienotas. FIFA labāko spēlētāju noteica valstsvienību kapteiņu, galveno treneru un žurnālistu balsojums, un turpmāk šādu formātu pārņēma "Ballon d'Or".Pērn noslēdzās "France Football" līgums ar FIFA, kas netika pagarināts. Līdz ar to "Ballon d'Or" balva atgriezās pie saknēm un turpmāk tās ieguvējs atkal tiks noteikts vienīgi pēc žurnālistu balsojuma, bet šajā balsojumā valstsvienību kapteiņiem un galvenajiem treneriem vairs netiks prasīts viedoklis.Pērn piekto reizi karjerā par pasaules labāko futbolistu tika nosaukts Mesi, bet par labāko galveni treneri tika atzīts Barselonas vienības vadītājs Luiss Enrike.