Latvieši ledus skulptūru festivālā Ķīnā iegūst bronzas medaļu. FOTO. VIDEO

33. Harbinas Starptautiskais Ledus un sniega skulptūru festivāls



















































Ķīnas ziemeļu pilsētā Harbinā jau 33.gadu notiek pasaules lielākais un iespaidīgākais ledus un sniega festivāls. Tā laikā tiek uzbūvēta milzīga ledus pilsēta, vērienīgs sniega skulptūru parks un dažādas ziemas.Jelgavas komanda, startējot multibloka kategorijā, veidoja skulptūru "Dzīvības medus". "Medus ir dzīvības esence. Bites to savāc no pasaules skaistākajiem ziediem un ievieto šūnās. Viss dzīvais arī sastāv no šūnām. Šķiet, tur ir kāda saikne," darba ideju skaidro komandas kapteinis Īle.Parastajā ledus skulptūru konkursā katrai komandai, kas sastāv no diviem cilvēkiem, tiek dots viens liels bloks, kas jau novietots uz pamatnes. Māksliniekiem atliek tikai veidot skulptūru. Savukārt ledus multibloka čempionāta kategorijā katrai komandai četru cilvēku sastāvā tiek izsniegti desmit ledus bloki, kurus mākslinieki paši pēc savas ieceres samontē un apstrādā uz sagatavota postamenta. Jelgavas komanda startēja tikai trīs cilvēku sastāvā, pierādot, ka spēj labākajā pasaules līmenī paveikt lielākam mākslinieku skaitam paredzētu darbu, skaidroja Mamedova.Latvieši turpina dalību Harbinas Starptautiskajā ledus un sniega skulptūru festivālā, kur vēl startēs sniega un ledus kategoriju konkursos.