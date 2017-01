Priekuļu novada saimniecībā nobadinātie liellopi





3 attēli

PVD dienests Liepas pagasta "Jaunauduļos" ieradās pagājušās nedēļas beigās pēc kāda kaimiņa sūdzības par saimniecībā notiekošo.PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārcis Ulmanis stāsta: "Darījām visu nepieciešamo, lai slimajiem dzīvniekiem sniegtu palīdzību, diemžēl konstatējām to, ka daļa no viņiem jau ir tādā stāvoklī, kad ir nepieciešama eitanāzija."PVD secinājis, ka dzīvnieki ilgstoši nav dzirdināti. Tas, visticamāk, ir galvenais dzīvnieku novārgšanas un bojāejas iemesls, jo barība tiem, lai arī ne pietiekamā daudzumā, taču ir bijusi pieejama.Pati saimniece pēc palīdzības nav vērsusies.Viņas atbildību tagad vērtēs gan PVD, gan valsts policija, kas par notikušo ierosinājusi kriminālprocesu.Kriminālprocess sākts balstoties uz Krimināllikuma 230. panta I daļu "Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai par dživnieka spīdzināšanu".Valsts policijas pārstāve Sintija Gulbe atzina, ka policija ir apzinājusi vairāku personu loku, kas varētu būt saistīti ar šo notikumu un šobrīd viņas tiek nopratinātas.Saimniece kategoriski noliedza, ka lopi gājuši bojā viņas dēļ. Viņa minēja, ka pēc kāda konflikta ar kaimiņiem viņas saimniecība palikusi bez ūdens piegādes, taču neesot bijusi neviena diena, kad lopi pavisam būtu atstāti bez dzeramā. Ūdeni saimniecībā sūknējot no akas.Saimniecības pārzine Natālija Bārbala: "Tad, kad atbrauca PVD, viņi atveda ugunsdzēsēju mašīnu un lopus padzirdīja."Viņa atzīst, ka saimniecībā ūdens bijis, bet ne pietiekošā daudzumā, jo šobrīd ir salūzusi tehnika, ar kuru tas piegādāts.Sūdzības par šo saimniecību PVD saņēmis jau vairākkārt un arī pārkāpumi iepriekš konstatēti, tomēr neviens no tiem neesot bijis tik nopietns, lai apdraudētu lopu dzīvību.