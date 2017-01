Aktrise uz "Zelta globusa" vakaru ierodas ar neskūtām padusēm. FOTO

Lolas Kirkes māsa aktrise Džemima Kirke 2015. gada „CFDA Fashion Awards” balvu vakarā.

26 gadus vecā Lola Kirke ir seriāla „Girls” aktrises Džemimas Kirkes jaunākā māsa. Svētdienas vakarā Losandželosā notikušo „Zelta globusa” balvu ceremonijas vakaru Lola apmeklēja sievišķīgi elegantā kleitā ar ziedu apdruku, ko bija papildinājusi ar dažiem vienkāršiem aksesuāriem.Kirke uz sarkanā paklāja pozēja fotogrāfiem, demonstrējot, cik brīnišķīgi viņas slaidajam augumam piestāv izvēlētā kleita. Visas pasaules fotogrāfu uzmanību gan vairāk piesaistīja kas cits – aktrises neskūtās paduses.Šī nebūt nav pirmā reize, kad Lola Kirke devusies uz sarkanā paklāja pasākumu ar bagātīga apmatojuma klātām padusēm. Vēl 2015. gada decembrī viņa pozēja žurnāla „Vanity Fair” decembra numuram, ar lepnumu visai pasaulei izrādot savas neskūtās paduses.Arī Lolas māsa Džemima virākkārt redzēta apmeklējam sarkanā paklāja pasākumus ar neskūtām padusēm. 2015. gada jūnijā viņa viesojās „CFDA Fashion Awards” balvu vakarā un demonstrēja apmatojuma klātas paduses.Vēlāk tajā pašā gadā Džemima apmeklēja „Center For Reproductive Rights Gala” pasākumu Ņujorkas modernās mākslas muzejā un arī atrādīja neskūtas paduses.Neskūto padušu klubiņā, kur sievietes apzināti izvēlas neskūt paduses un demonstrēt to pasaulei, pieskaitāma arī Džemimas kolēģe no seriāla „Girls” aktrise Lena Danhema. Arī popmūziķes Madonna un Mailija Sairusa dažkārt pašas sociālajos tīklos publiskojušas šādas sevis fotogrāfijas.