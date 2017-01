Māja Dobelē, kurā atrasti miruši vecāki un zīdainis







































20 attēli

Viņš skaidroja, ka ģimene, kurā tobrīd bija četri ģimenes locekļi, Muldavas ielas dzīvoklī dzīvojusi no 2014.gada."Ģimenei tika piedāvāti tobrīd brīvie dzīvokļi, ģimene pati izvēlējās dzīvokli Muldavas ielā 2, Dobelē, jo tur bija paredzami viņu ienākumiem atbilstoši ikmēneša maksājumi," informēja domes pārstāvis, skaidrojot, ka sākumā bērnu tēvam bija apakšīres tiesības, vēlāk īrniece salaulājās ar bērnu tēvu.Safranovičs uzsver, ka ģimenes galva vienmēr laikus lūdza īres līguma pagarinājumu un pagājušajā gadā interesējās, vai ar laiku nevar iegūt lielākās platības mājokli ar malkas apkuri, bet iesniegumu neuzrakstīja.Esošais īres līgums bija spēkā līdz 2017.gada 30.septembrim.Domes priekšsēdētāja vietnieks atzīst, ka dzīvoklis ģimenei bija par mazu jau tad, kad tajā bija četri cilvēki, bet tas bija atbilstošs viņu maksātspējai īres līguma parakstīšanas brīdī.Jau ziņots, ka 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis.Nelaime otrdien atklājās pēc tam, kad policija Dobelē saņēma iesniegumu no mirušās sievietes mātes, kura nevarēja sazvanīt savu meitu. Sievietes māte prombūtnē bija aptuveni divas nedēļas.Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvoklim bijis atvērts logs un telpās dzirdami bērnu raudāšana. Policija izsauca ugunsdzēsējus-glābējus, kuri iekļuva dzīvoklī pa atvērto logu. Dzīvoklī gultā miris atrasts 1966.gadā dzimis vīrietis un 1993.gadā dzimusi sieviete, kā arī zem gultas atrasts miris deviņus mēnešus vecs bērns. Tika konstatēts, ka bērns nomiris badā.Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.