Pavasarīgi jaunumi Zoodārzā: piedzimis skudrulācēns un citi mazuļi. FOTO

Pirmo reizi Rīgas Zoodārza vēsturē mazulis piedzimis skudrulāču pārim Larijam un Mērijai - četrpirkstu tamandua. Visu laiku mazais uzturas pie mātes Mērijas, ieritinājies tai azotē. Savukārt pastaigas laikā cieši turas viņai pie astes un kažoka. Mazulis piedzima pērnā gada 28. novembrī, taču tagad vērīgākiem apmeklētājiem ir lielākas izredzes aplūkot jaundzimušo. Vislabākais laiks vērojumiem ir pusdienlaikā (ap plkst. 12 līdz13), kad tamandua tiek pasniegta pusdienu maltīte – smūtijs. Tā sastāvā ietilpst malta gaļa, ābols, banāns, spinātu lapas, auzu pārslas, kā arī speciāla kombinētā barība. Sastāvdaļas tiek sablendētas un tamandua ar garo mēli var “salaizīt” barojošo maltīti.Pasaules zoodārzos mīt apmēram 150 četrpirkstu tamandua. 2016. gadā tiem piedzimuši 13 mazuļi, tostarp viens mūsējais. Rīgas Zoodārzs tamandua pāri saņēma 2015. gadā no Gajānas (Dienvidamerika) un jau tā paša gada rudenī apmeklētājiem bija iespēja apskatīt šo neparastos iemītniekus Tropu mājas gaiteņa ekspozīcijā. Atšķirībā no ļaudīm daudz zināmākā lielā skudrulāča, kurš ir Dienvidamerikas savannu pampu iemītnieks, tamandua lieliski kāpelē pa koku zarotni. Kā jau vēsta sugas nosaukums, četrpirkstu tamandua priekšķepas bruņotas ar četriem asiem nagiem, no kuriem viens ir īpaši garš (līdz pat 5 cm). Lai šos termītu un skudru pūžņu uzlaušanas instrumentus saglabātu asus, ejot pa zemi, dzīvnieks balstās uz plaukstas ārpuses, uzliecot nagus augšup.Rosība un kņada valda Flamingu mājas ibisu voljērā. Tur pie sienām un zaros izvietotajās ligzdu kastēs par jauno paaudzi rūpējas trīs karošknābju ģimenes. Kopā tajās pagaidām vēl “bezkarotes” un “tējkarotes” knābjus cilā 6 mazuļi, cits par citu lielāki un ēdelīgāki. Vienas ligzdas mazuļi jau itin drīz gatavojas pamest mājas, lai dotos iepazīt pieaugušo putnu dzīvi.Baltie karošknābji ir bieži turēti putni dažādos pasaules zooloģiskajos dārzos un ik gadus izšķiļas liels daudzums mazuļu. Arī Rīgas Zoodārzā regulāri ap gadu miju karošknābji izaudzē pēcnācējus, tādējādi patīkami atsvaidzinot gada tumšāko periodu. Tikko pasaulē nākušiem cāļiem knābja gals nav paplatināts, tas izveidojas ar laiku. Pametot ligzdu, knābja galā jau ir redzama kārtīga “karote”, kas gan vēl ir nedaudz mazāka nekā pieaugušiem putniem.Vēl līdz 29. janvārim Rīgas Zoodārzs vakara stundās aicina izbaudīt Ziemas nakti Zoodārzā. Kad iestājas krēsla, tad daudzi dzīvnieki izturas savādāk nekā dienā: gan pāri dārza priedēm skaņi aizveļas ēzeļa skaļais sauciens, gan Japānas makaki sarīko vakara koncertu, gan turpat pustumsā klusiņām pie apmeklētāju skatu laukuma pielavās tīģeris, gan pēkšņi iekliedzas no miega iztrūcināts pāvs pašā priedes galotnē, gan …, gan … Galvenais, aizmirst pilsētā steigu un nemieru, un ļauties nesteidzīgai apmeklējuma baudīšanai. Takas un voljēri izgaismoti, sniegs ir sasnidzis, daži grādi zem nulles arī, ugunskurs arī kuras – īstākais laiks Ziemas nakts baudīšanai zoodārzā! Protams, arī īpaša cena vakara apmeklējumam – no 16.00 līdz 19.00 ieejas biļetes ikvienam tikai 2,00 €. Savukārt klejot pa izgaismotajām zoodārza takām var līdz pat plkst. 21.00.