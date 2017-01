Mūža ieslodzījums Popkovam piespriests 2015.gada 14.janvārī, pamatojoties uz apsūdzībām par 22 Angarskas iedzīvotāju nonāvēšanas epizodēm, vēlāk tapa skaidrs, ka viņš vainojams 47 sieviešu nāvēs, taču tagad izmeklētājiem zināms, ka no viņa vardarbīgās rokas mira 59 sievietes. Maniaks noziegumos atzīstas pamazām.Maniaks izmeklētājiem stāstīja, ka arī šos upurus, par kuriem iepriekš likumsargiem nebija zināms, Popkovs atrada Angarskā. Visi mirušie bija sievietes. Sieviešu noslepkavošanā savulaik milicijā strādājošais maniaks licis lietā cirvjus, lāpstas, nažus, āmurus, virves, jostas, beisbola nūjas un skrūvgriežus.Tiesa gan, atzīšanās jaunās slepkavībās varētu būt taktisks gājiens, jo tādā veidā maniaks novilcina laiku līdz pārcelšanai uz "mūžinieku" cietumu - tā vietā viņš tiek turēts Irkutskas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Ar katru atzīšanos likumsargi spiesti veikt jaunas izmeklēšanas - meklēt lieciniekus, mirstīgās atliekas, pierādījumus. Un tā jau divus gadus.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka maniaks, kura upuru skaits pārspējis bēdīgi slavenā Andreja Čikatilo 53 slepkavības, uzskatīja sevi par "tīrītāju, kurš attīra pilsētu no vieglas uzvedības sievietēm". Par slepkavas upuriem kļuva sievietes vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Popkovs izdarīja trīs divkāršas slepkavības. Astoņas slepkavības viņš izdarīja savu milicijas dežūru laikā.Angarskas iedzīvotājs Popkovs tika aizturēts 2012.gada 23.jūnijā Vladivostokā, kur bija aizbraucis nopirkt jaunu automobili. Viņu aizveda uz Angarsku, kur pilsētas tiesa 2012.gada 25.jūnijā sankcionēja viņa apcietināšanu.Popkovs noziegumu izdarīšanas laikā bija milicijas darbinieks. Viņš atvaļinājās no milicijas 1998.gadā un tagad ir pensionārs.