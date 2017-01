Alpakas vilnas cepure ir arī Ketrīnas māsai Pipai Midltonei.

Hercogienei Ketrīnai īsteni ziemīga cepure























Dienu pirms savas apaļās dzimšanas dienas hercogiene Ketrīna kopā ar ģimeni apmeklēja dievkalpojumu Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, kas atrodas netālu no karalienei piederošā īpašuma Sandrigenā. Šī arīdzan bija pirmā reize kopš smagās saaukstēšanās, kad baznīcu apmeklēja arī Viņas Majestāte Anglijas karaliene Elizabete II.Hercogiene šai dienai bija izvēlējusies 1895 dolārus vērto „Sportmax” vilnas mēteli ar jostiņu, ko papildinājusi ar 135 dolāru vērtu zīda šalli, ko darinājis zīmols „LK Bennett”, bet kājās bija apāvusi 500 dolāru vērtas „Emmy London Valerie” augstpapēžu kurpes.Koptēlu viņa noslēgusi ar īsteni ziemīgu kažokādas cepuri, kāda hercogienei galvā bija pirmo reizi. Šo 205 dolāru vērto galvassegu darinājusi britu kompānija „Lacorine” un tā veidota no mīkstas un siltas alpakas vilnas.Hercogiene izvēlējusies cepuri pelēkā krāsā, taču kompānija piedāvā to septiņās dažādās krāsās (to skaitā spilgti rozā!). Arī Ketrīnas māsai Pipai ir šāda cepure! 2013. gadā Pipa apmeklēja zirgu skriešanās sacīkstes dzeltenā mētelītī un tumši brūnā alpakas cepurē.