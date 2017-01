10 suņi tika izglābti no saimniecības, kurā tie un vēl 200 citi dzīvnieki tika audzēti kā gaļas lopi. Izglābtie suņi sāks jaunu dzīvi kā mājdzīvnieki, kas ir arī organizācijas kampaņas mērķis.Saimniecība, kas atrodas 87 km no Dienvidkorejas galvaspilsētas, ir sestā, kuru organizācijai izdevies aizvērt kopš 2015. gada, kad tā uzsāka savu cīņu. Tas izdevās pēc sešu mēnešu sarunām, medicīniskajām pārbaudēm un vakcinācijām."Dienvidkoreja ir vienīgā vieta, kur esmu redzējis šādas saimniecības, kurās suņi tiek audzēti fermās. Esmu strādājis Ķīnā,kur izķer klaiņojošus suņus un nozog suņus pat no privātmājām, lai pēc tam tos atdotu gaļas industrijā. Kas līdzīgs ir arī Vjetnamā," stāsta Dzīvnieku aizsardzīvas un krīzes reaģēšanas nodaļas direktors Adams Paraskandola.Suņu gaļu Dienvidkorejā galvenokārt ēd gados veci cilvēki. Valstī aizvien populārāka kļūst ideja par suņu turēšanu kā mājdzīvnieku.Lai nu kā, bet pēc dzīvnieku tiesību aktīvistu aplēsēm Dienvidkorejā ir 17000 suņu gaļas saimniecības un dzīvnieku gaļa īpaši populāra kļūst vasarā.Sabiedrība cer, ka pirms 2018. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm valdība valstī aizliegs fermās audzēt suņus, lai pēc tam to gaļu lietotu uzturā.