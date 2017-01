Atklātībā parādījusies noslēpumainā Baltkrievijas prezidenta mīļākā. Vai viņa ir mazā Koļas māte? VIDEO

Līdz šim Baltkrievijas prezidents publiskā telpā, gan ārvalsts vizītēs, gan iekšzemes pasākumos, vienmēr ir bijis kopā ar savu ārlaulības dēlu – 2004. gada augustā dzimušo Nikolaju. Prezidents nekad nav pavēstījis, kas tad īsti ir viņa dēla māte. Tas ir bijis teju vai valsts noslēpums. Tomēr nu, iespējums, noslēpumainības plīvurs sāk krist.Baltkrievijas prezidents uz pareizticīgo dievkalpojumu Minskas katedrālē ieradās ar kādu sievieti, kas, pēc visa spriežot, varētu būs Nikolaja māte.Lukašenko oficiāli nav šķīries no sievas – skolotājas Gaļinas Želnerovičas, ar kuru apprecējās 1975. gadā, bet ar kuru kopā nedzīvo. Viņš atklājis, ka 2004. gadā viņam ārlaulības attiecībās dzimis dēls Nikolajs, ar kuru tagad parādās sabiedrībā.Amerikāņu politologam Grigorijam Joffe Baltkrievijas prezidents vien atzinis, ka Nikolaja māte nav vis viņa sieva, bet gan „cita sieviete”. Savukārt 2008. gadā Krievijas laikrakstam „Komsomoļskaja Pravda” teica, ka Nikolaja māte strādājot par ārsti. Un viss... Vienlaikus viņš arī kādā intervijā izteicies, ka negrasās šķirties no Želnerovičas, jo tas „nevienam neesot vajadzīgs”.Lukašenko vien solījis atklāt, kas ir viņa jaunākā dēla māte pēc savas prezidentūras beigām: „Tas ir mans dēls, kas izauga man uz rokām. Negribu pat stāstīt, kā man tas iznācis – kad vairs nebūšu prezidents, izstāstīšu. Viņš nekad nav gājis gulēt bez manis un nekad bez manis nav modies”.Savukārt Abeļska šovasar intervijā tut.by atklājusi, ka viņai bez iepriekšējā laulībā dzimušā dēla ir vēl viens dēls, kuram vēlot „labu izglītību”. Tai pašā laikā Abiļeva pastāstīja, ka ir ļoti ticīgs cilvēks (tas arī izskaidro, kādēļ viņa, iespējams, kopā ar prezidentu devusies uz Ziemassvētku dievkalpojumu), un ka viņai uz galda stāv valdības telefonaparāts – tiešā līnija ar prezidentu.Jāpiebilst, ka Lukašenko oficiālā laulībā jau dzimuši divi dēli, bet Abeļskai jau šķirtajā laulībā – viens dēls. Ja Nikolajs Lukašenko tik tiešām ir Abeļskas dēls, tad viņam ir trīs pusbrāļi.Par Baltkrievijas prezidenta mīļāko uzskatītā Abeļska 1988. gadā beigusi Minskas Medicīnas institūta Pediatrijas fakultāti, strādājusi vairākās slimnīcās un poliklīnikās līdz 2001. gadā kļuva par Prezidenta lietu pārvaldes klīnikas galveno ārsti. No 1994. gada viņa bija Baltkrievijas prezidentu personiskā ārste. Tagad viņa vairs oficiāli neskaitās Lukašenko privātā ārste un viņa, iespējams, varētu kļūt par mūsu kaimiņvalsts pirmo lēdiju.