Priekuļu novada saimniecībā nobadinātie liellopi





3 attēli

Aizvakar saimniecībā ieradies kāds vietējais lopkopis, kas izteicis vēlmi iegādāties visu saimniecības ganāmpulku, atklāja Bārbale. Sirmgalve gan nemācēja nosaukt saimniecību, no kuras nāk pircējs, vien sacīja, ka viņu saucot Kaspars. Lopus iegādāties tieši pie Bārbales viņam esot ieteicis Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).Bārbale gan pārdot piekritusi tikai daļu ganāmpulka, paturot aptuveni 20 grūsnās teles, kas lecinātas ar Limuzīna šķirnes bulli. Šīs šķirnes liellopi esot saimnieces ilggadējais sapnis.Līgums par ganāmpulka pārdošanu tikšot noslēgts šīs nedēļas laikā.Kā ziņots, Liepas pagastā kādā dzīvnieku novietnē atrasti vairāki novārdzināti un 16 miruši liellopi, informēja Valsts policijas pārstāve Sintija Gulbe. PVD piektdien, 6.janvārī, informējis Cēsu policiju par iespējamu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Priekuļu novadā Liepas pagastā. Šajā novietnē pārbaudes laikā atrasti seši novārdzināti un desmit miruši liellopi.Pārbaudes laikā atklājies, ka saimniecības 93 liellopi ilgstoši nav dzirdināti, kas, visticamāk, ir galvenais dzīvnieku novārgšanas un bojāejas iemesls, jo barība tiem, lai arī ne pietiekamā daudzumā, taču ir bijusi pieejama, aģentūru LETA informēja PVD pārstāve Ilze Meistere.Viņa norādīja, ka saimniecībā nav bijis pieejams dzeramais ūdens un ir salūzusi tehnika, ar kuru tas esot piegādāts.Pārbaudes laikā PVD konstatēja, ka ilgākā laika periodā desmit no 93 saimniecībā esošajiem liellopiem ir nobeigušies, bet vēl seši ir tādā stāvoklī, ka, izsaucot veterinārārstu, tika pieņemts lēmums par dzīvnieku eitanāziju.Patlaban Priekuļu novada pašvaldība palīdz novietni apgādāt ar dzeramo ūdeni un barību, lai parūpētos par novietnē palikušajiem 87 liellopiem.Saimniecībā konstatēti dažādi pārkāpumi, tostarp nav aizvākti nobeigušos dzīvnieku līķi, nav norobežoti slimie dzīvnieki no veselajiem.PVD, izvērtējot situāciju novietnē, nekavējoties iesaistīja Valsts policiju, kura lems par krimināllietas ierosināšanu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.Valsts policijas pārstāve Sintija Gulbe pastāstīja, ka kriminālprocess sākts balstoties uz Krimināllikuma 230.panta I daļu "Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu".