Siguldas novadā dzimstības rādītāji sasniedz jaunu rekordu – pērn reģistrēti 266 jaundzimušie

2016.gadā Siguldas novadā trešie bērniņi piedzimuši 44 ģimenēs, bet ceturtie bērniņi – 10 ģimenēs. Sešās ģimenēs sagaidīts piektais mazulis, savukārt vienā – sestais. Piecās ģimenēs dzimuši dvīnīši, savukārt vienā ģimenē dzimuši trīnīši. Izprotot, ka jaunajai ģimenei nepieciešams papildu atbalsts, Siguldas novada pašvaldība trīnīšu ģimenei piešķīra pabalstu 4269 eiro apmērā.Populārākie vārdi, kas doti 2016.gadā dzimušajām meitenēm, bijuši Elza, Anna, Emīlija un Paula, savukārt zēniem – Dominiks, Jēkabs un Edvards.Dzimstības rekords 2016.gadā sasniegts arī Siguldas novada pašvaldībai piederošajā Siguldas slimnīcā – tur pieņemtas 1016 dzemdības. Tas ir absolūtais rekords kopš 1950.gada, kad Siguldas slimnīca dibināta, pārspējot arī pagājušā gada rekorda skaitli – 2015.gadā slimnīcā pasaulē nākuši 904 mazuļi. Šī gada Siguldas slimnīcas Dzemdību nodaļas statistika pārsniegusi mazo dzemdību nodaļu kategorijas rādītājus, kas starptautiskā vērtējumā ir līdz 960 dzemdībām gadā.2016.gadā reģistrētas 195 laulības – 121 Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā un 74 novada baznīcās. Gadījumos, kad abu personu deklarētā dzīvesvieta ir Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma par laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas, laulības reģistrācija ir bez maksas. Iespēju bez maksas salaulāties izmantojuši 12 pāri. Savukārt 10 pāri, kuros viens no laulātajiem ir siguldietis, laulājušies par puscenu.Jau sešus gadus Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” sveic novadā dzimušos novadniekus un viņu ģimenes. Mazie novadnieki kā dāvinājumu no pašvaldības saņem īpaši veidotas monētas, kurās iegravēts novada ģerbonis un mazuļa dzimšanas gads. 2016.gada otrajā pusgadā dzimušie mazuļi un viņu ģimenes tiks godinātas 4.februārī, un par to tiks informētas, pa pastu saņemot ielūgumu.Jāatzīmē, ka portāla NeoGeo.lv pētījums liecina, ka Sigulda ir vienīgā no 20 pēc iedzīvotāju skaita lielākajām Latvijas pilsētām, kurā kopš 1990.gada ir iedzīvotāju pieaugums.2010.gada novembrī spēkā stājās saistošie noteikumi, kas nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu par katru novadā deklarēto jaundzimušo ir tiem vecākiem, kas Siguldas novadā deklarējuši savu pamata dzīves vietu ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna reģistrācijas. Savukārt, ja dzīvesvietu Siguldas novadā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsts tiek izmaksāts 50% apmērā. Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo bērnu Siguldas novadā ir 320 eiro – tas ir viens no lielākajiem Latvijā.