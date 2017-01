Atklājas pārsteidzoši fakti par govju miršanu Liepas pagastā

Priekuļu novada saimniecībā nobadinātie liellopi





3 attēli

Liepas pagasta "Jaunauduļi", kur nomērdēja govis















8 attēli

Saimniecība "Jaunauduļi" atrodas Liepas pagastā, netālu no Skangaļu muižas. Iebraucot saimniecības teritorijā aģentūra LETA sastop strādnieku, kas tobrīd baro pie kūts aplokā esošās govis. Uz aģentūras LETA jautājumiem vīrietis gan nevēlas atbildēt un atbild, ka jārunā ar saimniecības īpašnieci Natāliju Bārbali.Gandrīz 80 gadus veco Natāliju atrodam blakus esošajā dzīvojamajā mājā. Taujāta par nelaimes iemesliem, Natālija stāsta, ka nedienas saimniecībā sākušās, kad kaimiņš atslēdzis ūdens padevi kūtī. Kā izrādās jau desmit gadus liellopu dzirdīšanai saimniecībā izmantots ūdens no netālu esošās ūdens ņemšanas vietas, kas atrodas vecā katlu mājā un zemi ap to īrējot kāds no kaimiņiem. Natālija apgalvo, ka kādā dienā, bez iepriekšēja brīdinājuma, ūdens ticis atslēgts. Domādama, ka sabojājies sūknis, kopā ar strādniekiem sirmgalve devusies uz katlu māju, taču secinājusi, ka sūknis mētājas pie katlu mājas un durvis ir aizslēgtas.Saimniece stāsta, ka ir neizpratnē par šo situāciju, jo uz katlu māju esot aizvilkusi arī pati savu elektrību un ūdens šajā vietā nākot no avota. Arī centieni noskaidrot situāciju pie kaimiņa esot bijuši bez rezultātiem un ūdens padevi kaimiņš atteicies atjaunot.Natālija stāsta, ka ar konkrēto kaimiņu konfliktsituācijas esot bieži - vasarā viņš arī izsaucis policiju sakarā ar to, ka saimniecības liellopi tiek pārdzīti no vienām ganībām uz otrām, šķērsojot servitūta ceļu. Policija toreiz pārkāpumu neesot konstatējusi.Taču ar ūdens atslēgšanu nedienas saimniecībā tikai sākušās. Pēc tam ūdens ticis vests no netālu esošās upītes, taču, kad salūzis traktors, dzirdīšanai izmantots saimniecībā ierīkotais dziļurbums un aka. Taču, neskatoties uz to, saslimušas divas govis - tām konstatēta pazemināta temperatūra. Natālija izsaukusi veterinārārstu, kas secinājis, ka dzīvnieki nav glābjami un esot jānokauj. Vēlāk strauji saslimuši un miruši vēl vairāki liellopi.Saimniece pieļauj, ka, iespējams, ūdens tiešām nav bijis pietiekamā daudzumā, jo kādā brīdī aizsalis arī dziļurbuma krāns, bet akā sūknim esot zems spiediens. Šobrīd Natālija gaida ekspertīžu rezultātus, kas atklās kādi ir liellopu nāves iemesli.Jāpiezīmē, ka "Jaunauduļu" saimniece Natālija sasniegusi cienījamo 78 gadu vecumu un nav spējīga patstāvīgi pārvietoties. Saimniekošanu sirmgalve uzticējusi vairākiem strādniekiem un saimniecības pārvaldniekam, kas aģentūras LETA viesošanās brīdī ir manāmā alkohola reibumā.Aģentūra LETA sazinājās arī ar "Jaunauduļi" kaimiņu, Didzi Amoliņu, kurš aģentūrai LETA atzina, ka ūdens padeve saimniecībai tikusi atslēgta. Amoliņš gan norāda, ka nav bijis vienīgais šīs darbības iniciators, to darījis kopā ar vēl vairākiem kaimiņiem, kā arī divus mēnešus iepriekš esot brīdinājis Natāliju, ka turpmāk izmantot ūdeni no šī īpašuma viņa nevarēšot.Amoliņš stāsta, ka šī nav pirmā reize, kad saimniecībā ir krituši lopi - šāda situācija tur esot jau gadiem, arī Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saimniecībā viesojoties regulāri. "Jaunauduļos" mītošie liellopi arī regulāri izbēgot no aplokiem un izbradājot kaimiņu sējumus.Kā ziņots, Liepas pagastā kādā dzīvnieku novietnē atrasti vairāki novārdzināti un 16 miruši liellopi, aģentūru LETA informēja Valsts policijas pārstāve Sintija Gulbe.PVD piektdien, 6.janvārī, informējis Cēsu policiju par iespējamu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Priekuļu novadā Liepas pagastā. Šajā novietnē pārbaudes laikā atrasti seši novārdzināti un desmit miruši liellopi.Pārbaudes laikā atklājies, ka saimniecības 93 liellopi ilgstoši nav dzirdināti, kas, visticamāk, ir galvenais dzīvnieku novārgšanas un bojāejas iemesls, jo barība tiem, lai arī ne pietiekamā daudzumā, taču ir bijusi pieejama, aģentūru LETA informēja PVD pārstāve Ilze Meistere.Viņa norādīja, ka saimniecībā nav bijis pieejams dzeramais ūdens un ir salūzusi tehnika, ar kuru tas esot piegādāts.Pārbaudes laikā PVD konstatēja, ka ilgākā laika periodā desmit no 93 saimniecībā esošajiem liellopiem ir nobeigušies, bet vēl seši ir tādā stāvoklī, ka, izsaucot veterinārārstu, tika pieņemts lēmums par dzīvnieku eitanāziju.Patlaban Priekuļu novada pašvaldība palīdz novietni apgādāt ar dzeramo ūdeni un barību, lai parūpētos par novietnē palikušajiem 87 liellopiem.Saimniecībā konstatēti dažādi pārkāpumi, tostarp nav aizvākti nobeigušos dzīvnieku līķi, nav norobežoti slimie dzīvnieki no veselajiem.PVD, izvērtējot situāciju novietnē, nekavējoties iesaistīja Valsts policiju, kura lems par krimināllietas ierosināšanu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.Valsts policijas pārstāve Sintija Gulbe aģentūrai LETA pastāstīja, ka kriminālprocess sākts balstoties uz Krimināllikuma 230.panta I daļu "Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu".