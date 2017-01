Otrajā vietā ierindojās "Eirovīzijas" otrais pusfināls kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 11,7% jeb 226 800 Latvijas iedzīvotāju. Savukārt trešajā vietā bija "Latvijas valsts himna" kanālā PBK, kuru vēroja vidēji 11,5% jeb 223 000 skatītāju.Pagājušā gada skatītāko programmu ceturtajā vietā ierindojās "Es mīlu tevi, Latvija! 2" kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 11,4% jeb 222 900 Latvijas iedzīvotāju. Raidījums "Prezidenta Raimonda Vējoņa un Ivetas Vējones kundzes uzruna gadumijā" kanālā PBK ierindojās topa piektajā vietā - to vēroja vidēji 11,1% jeb 216 600 Latvijas iedzīvotāju."Kantar TNS" Reklāmu reģistra vecākais klientu vadītājs Oskars Rumpēters norādīja, ka Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls par skatītāko programmu kļuvis otro gadu pēc kārtas, kas norāda, ka īpašām un vienreizējām pārraidēm ir raksturīgi piesaistīt lielu skatītāju uzmanību. No visām topa 40 pārraidēm gada laikā 32 ir bijušas ēterā tikai vienu reizi.Jau vēstīts, ka 2016.gadā skatītākais TV kanāls, ņemot vērā lineārās TV skatīšanās laika daļu, bija TV3, kam veltīts 11% no kopējā TV skatīšanās laika, otrs skatītākais kanāls bija LTV1 ar skatīšanās laika daļu 9,5%, savukārt trešais skatītākais bija PBK, kuram veltīti 9,3% no kopējā TV skatīšanās laika.