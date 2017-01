Pētnieks: Baltkrievija vēlas demonstrēt, ka sper soļus pretī rietumvalstīm

Šādu viedokli raidījumam "LNT Ziņas" otrdien pauda Austrumeiropas politikas pētījumu centra pārstāvis Andis Kudors. Tomēr viņš uzsver, ka tas nebūt neliecina par Baltkrievijas virzību prom no Krievijas orbītas."Rietumi dažkārt ir naivi uzķērušies uz Lukašenko solījumiem vai it kā nolūku, ka viņš virzās uz rietumiem. Neskatoties uz minēto, tomēr, ja ir kaut kādi soļi, ar ko Baltkrievija atveras rietumiem un kopumā pasaulei, mēs uz to varam skatīties pozitīvi," vērtēja Kudors.Latvijas Ārlietu ministrijā (ĀM) šo Baltkrievijas soli uzskata par apsveicamu. Pagaidām oficiāla informācija no kaimiņvalsts par jauno kārtību gan vēl nav saņemta."Nekādu iepriekšēju sarunu par to nebija bijis, taču, protams, mēs šajā gadījumā redzam zināmu politisku loģiku šim te solim. Mūsu uzskatā tas ir ļoti, ļoti pozitīvs solis, kas noteikti atvieglos saiknes starp biznesa aprindām, kontaktus starp cilvēkiem un dos mums iespēju biežāk ciemoties vienam pie otra," komentēja ĀM pārstāvis Raimonds Jansons.Jaunie ceļošanas noteikumi Baltkrievijā stāsies spēkā mēnesi pēc tam, kad prezidenta dekrēts būs oficiāli publicēts. Precīzs datums pagaidām nav zināms. Jaunie noteikumi gan attieksies tikai uz aviosatiksmi, tātad šķērsot Baltkrievijas robežu kājām vai ar automašīnu bez vīzas nebūs iespējams. Ieceļot Baltkrievijā bez vīzas varēs vienīgi caur Minskas lidostu, bet valstī uzturēties drīkstēs piecas dienas. Būs nepieciešama arī medicīniskā apdrošināšana.