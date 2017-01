Klajā nācis dziedātājas Lindas Leen jaunākais albums „Digital Church”, kā arī tā otrais singls „Who Is In Charge” kopā ar videoklipu. Atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad Linda prezentēja „Beyond Velvet Skin” videoklipu, šoreiz nav gaidāmi Baznīcas nemieri, jo šoreiz nekas netiek asociēts ar reliģiskām lietām.