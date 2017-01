"Spurs" treneris Popovičs slavē Bertānu: "Labs spēlētājs, kurš nepārtraukti kļūst labāks"

Bertāns otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 11 punktus, taču desmit sekundes pirms pamatlaika beigām nerealizēja svarīgu tālmetienu, viņa pārstāvētajai "Spurs" vienībai savā laukumā ar rezultātu 107:109 (23:23, 36:30, 30:30, 18:26) piekāpjoties Milvoki "Bukcs"."Viņi iemeta tālmetienu, bet mēs nē. Nespēlējām aizsardzībā pietiekami labi, neapturējām Maiklu Bīsliju un viņi kopumā paveica lielu darbu uzbrukumā," pēc cīņas pauda Popovičs. "Visu otro puslaiku runājām - ja ļausim viņiem šādi mest, mums beigās var būt lielas problēmas. Esmu vīlies par aizsardzību, bet Milvoki bija agresīva visas 48 minūtes, darīja lielisku darbu. Viņiem ir daudzi talantīgi spēlētāji."Bertāns pēdējās divās spēlēs kopā iemetis 32 punktus un aizvada sekmīgāko periodu savā pagaidām īsajā NBA karjerā."Viņš paveica lielisku darbu. Labs spēlētājs, kurš nepārtraukti kļūst labāks," uzreiz pēc dueļa par Bertānu lakonisks bija Popovičs.Savukārt plašāk par latvieti pieredzējušais speciālists izteicās neilgi pirms cīņas. "Viņš ir ļoti labs basketbolists, kuram būs tiešām spilgta nākotne - tikai nepieciešamas spēles minūtes un pieredze. Viņš ne tikai spēj bloķēt metienus un smagi strādāt aizsardzībā, bet arī viņa metiena prasmes ir diezgan unikālas. Viņam ir labs dribls, viņš ir labs piespēlētājs un var iemest no jebkuras vietas."Latvieti otrdien slavēja arī pieredzējušais argentīnietis Manu Džinobili, kurš mačā ar "Bucks" izpildīja noslēdzošo metienu un nespēja izraut "Spurs" uzvaru. Brīdi pirms tam arī Bertāna izpildītais tālmetiens spītīgi atsitās pret groza stīpu un neizkrita cauri tīkliņam."Ja jūs būtu redzējuši viņu Eiropas karjerā, tieši tā viņš spēlē - nebaidās no svarīgu metienu izpildīšanas. 13 sekundes pirms beigām izpildīt metienu uzreiz pēc bumbas saņemšanas - perfekti, tieši to mēs vēlamies," teica argentīnietis, atzīstot, ka viņš pats pēdējā uzbrukumā saņēmis lielisku piespēli no Kavai Lenarda, bet veicis drausmīgu izšķirošo metienu.Sanantonio komanda ar 30 uzvarām 38 mačos ir visas līgas un Rietumu konferences otra spēcīgākā vienība, atpaliekot vien no Goldensteitas "Warriors", kam ir par trim panākumiem vairāk.Tikmēr "Bucks" ar 19 uzvarām 37 spēlēs ir septītā Austrumu konferencē, kur Kristapa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" ar 17 panākumiem 38 cīņās ir 11.pozīcijā.Bertāns šosezon laukumā devies 31 spēlē, vidēji iemetot 3,4 punktus.