Obamas jaunākā meita uz tēva atvadu runu neieradās, jo mācījās eksāmenam

Pirmajā skatītāju rindā sēdēja Obamas sieva Mišela un 18 gadu vecā meita Malija, kas abas brīžiem nespēja slēpt emocijas un notrauca pa asarai.Taču Sašas neierašanās ātri vien tika pamanīta sociālās saziņas vietnēs un mirkļbirka #wheressasha ("Kur ir Saša") kļuva par vienu no tobrīd tīmeklī visbiežāk lietotajām.Obama runas laikā pateicās savai sievai Mišelai, kas "pēdējos 25 gadus ir bijusi ne tikai mana sieva un manu bērnu māte, bet arī mans labākais draugs". "Tu uzņēmies lomu, kuru nebiji lūgusi, un padarīji to par savu ar cēlumu un drosmi, un stilu, un labu humora izjūtu," par sievu teica ASV prezidents, norādot, ka Mišela Obama spēja Balto namu padarīt par visiem pieejamu vietu.Tāpat, runājot par savām "neatkārtojamajām, gudrajām, laipnajām un rūpīgajām" meitām, Obama atzina, ka "no visa, ko savā dzīvē esmu darījis, visvairāk lepojos ar to, ka esmu jūsu tēvs".Baltajā namā apstiprināja, ka Saša uz tēva pēdējo runu ASV prezidenta amatā neieradās, jo palika Vašingtonā, lai mācītos nākamajā dienā paredzētajam eksāmenam.Asaru runas, kurā Obama lielu uzsvaru lika uz to, lai aicinātu ASV iedzīvotājus ticēt demokrātijai un turpināt iesaistīties valsts politisko procesu veidošanā, notrauca arī viceprezidents Džo Baidens, kuru prezidents nosauca par "savu brāli".Arī pats Obama runas emocionālākajos brīžos ar baltu mutautiņu noslaucīja asaras.Obamu ģimene pēc prezidentūras beigām paliks Vašingtonā, lai ļautu Sašai pabeigt vidusskolu. Malija pēc vidusskolas beigšanas ir izvēlējusies gadu ieturēt pauzi un tad doties uz Hārvarda Universitāti.20.janvārī notiks jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa inaugurācija.