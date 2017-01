Kodekss nosaka, ka sportistam ir jāsniedz informācija par savu atrašanās vietu, savukārt kodeksa otrā panta ceturtais punkts paredz, ka, ja pārbaudāmo sportistu reģistrā reģistrēts sportists divpadsmit mēnešus ilgā laika posmā jebkādā kombinācijā trīs reizes nav izpildījis prasību ierasties uz pārbaudēm un/vai prasību sniegt nepieciešamo informāciju, tas ir antidopinga noteikumu pārkāpums.

Vasermanis minēto datubāzi, kurā nepieciešams reizi ceturksnī sniegt precīzu un pilnīgu informāciju par savu atrašanās vietu nākamajiem trim mēnešiem, savlaicīgi nav aizpildījis jau otro ceturksni pēc kārtas.

Kodekss paredz, ka, ja sportists ir pārkāpis minēto kodeksa pantu - trīs reizes nav gada laikā nav sniedzis nepieciešamo informāciju - viņu diskvalificē uz diviem gadiem, un atkarībā no viņa vainas pakāpes šo laiku var saīsināt līdz vienam gadam. Kodeksā piebilsts, ka sportista diskvalifikācijas laiku nevar samazināt no diviem gadiem uz vienu gadu, ja tas, kā pēdējā brīdī ir mainījusies informācija par viņa atrašanās vietu, vai citas darbības rada aizdomas, ja šis sportists centies izvairīties no pārbaudes.



Līdz ar to, ja Vasermanis šādu pārkāpumu veiks arī trešo reizi, atlēts saņems automātisku diskvalifikāciju par antidopinga kodeksa noteikumu pārkāpumu.

Vasermanim, kurš šogad iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) C sastāvā, ik mēnesi paredzēts LOSF pabalsts apmēram 300 eiro apmērā. LOSF finansējumu zaudējis arī sportista treneris Zigfrīds Markainis.

Kopumā šī gada pirmajam ceturksnim LOSF finansējumu zaudējuši trīs sportisti un viņu treneri. Pārējie divi no šiem sportistiem pabalstu zaudēja 50% apmērā un, kā trešdien oficiāli atklājusi Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), tie ir trijās olimpiskajās spēlēs startējušais B sastāvā esošais džudists Jevgēņijs Borodavko, kā arī vingrotāja Valērija Grišāne, kura pērn bija LOV C sastāvā. Ņemot vērā, ka LOSF ikmēneša pabalstu sportisti saņem ar mēneša vai divu nobīdi, Grišāne, kurai šogad nav izdevies iekļūt LOV sastāvā, nesaņems pagājušajā gadā pēdējo mēneša naudu, kas viņai pienācās par atrašanos LOV C sastāvā.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, ka šis skaits gan ir mazāks par pagājušā gada noslēdzošo ceturksni, kad nepieciešamās normas nespēja aizpildīt pat vairāk nekā pieci atlēti.

Vasermanis ir starp talantīgākajiem Latvijas jaunās paaudzes šāvējiem, kuri kopš 2013.gada regulāri guvuši augstus panākumus junioru līmeņa meistarsacīkstēs Eiropā un pasaulē. Individuāli viņš 2014.gadā izcīnīja otro vietu Eiropas čempionātā junioriem, bet komandu sacensībās viņš vairākkārt kļuvis par kontinenta un pasaules čempionātu medaļnieku.

Pērn Latvijas Šaušanas federācija (LŠF) saņēma vienu ceļazīmi dalībai Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm, bet to izlēma piešķirt nevis kādam no jaunajiem šāvējiem ar pistoli, bet gan pieredzējušākajam stenda šāvējam Dainim Upelniekam.

Kā ziņots, vairāki LOV sportisti nav savlaicīgi atzīmējušies datubāzē ADAMS, par ko viņiem samazināts finansējums, pirmdien paziņoja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Aldons Vrubļevskis.

"Pērn oktobrī un šogad janvārī Valsts sporta medicīnas centrs informēja par vairākiem LOV sportistiem, kuri savlaicīgi nav veikuši šos pienākumus pat vairākas dienas pēc jaunā ceturkšņa sākuma un pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem. Šāda sportistu rīcība ir apzināts Antidopinga noteikumu pārkāpums, kas rada nevajadzīgus riskus. Viens sportists šādu pārkāpumu pieļāvis jau divus ceturkšņus pēc kārtas. Arī treneri, pieļaujot savu audzēkņu pārkāpumus vai nekontrolējot Antidopinga noteikumu ievērošanu no sportistu puses, ir šā pārkāpuma līdzdalībnieki," pauda Vrubļevskis.

Lai novērstu turpmākos Antidopinga noteikumu pārkāpumus un izvairītos no nevajadzīgu iespējamo dopinga pārkāpumu riska pastāvēšanu, tika piemērotas sankcijas. "Vainīgajiem sportistiem un viņu treneriem uz trim mēnešiem par 50% tika samazināts pabalsts, kas godprātīgiem LOV sportistiem un viņu treneriem tiek izmaksāts no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda (LOSF). Atkārtotajā gadījumā šis pabalsts samazināts par 100%," teica LOK prezidents.