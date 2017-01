Spontānais aborts – kā pazīt un kā dzīvot pēc tam?

Spontānā aborta pazīmes

Kā nosaka, ka ir sācies spontānais aborts

Ko darīt, ja ir noticis aborts

Kad atjaunojas menstruālais cikls un kā plānot seksuālo dzīvi

Kad plānot nākamo grūtniecību

Iemesli visbiežāk ir nopietnas augļa patoloģijas, dabas kļūdas, kuras daba pati arī atrisina. Ja grūtniecības fakts ir konstatēts un sieviete zina, ka gaida bērniņu, tad spontānais aborts ir sāpīga emocionāla pieredze. Un ne tikai! Par to, kā atpazīt spontānā aborta draudus un kā plānot seksuālo dzīvi un nākamo grūtniecību, stāsta „Quartus” ārstu prakses ginekoloģe Daiga Baranovska.Par spontāno abortu vai tā draudiem uzskata grūtniecības pārtraukšanos vai pārtraukšanās draudus līdz 22. grūtniecības nedēļai. Agrīns spontānais aborts ir līdz 12. grūtniecības nedēļai.Raksturīgākās spontānā aborta pazīmes ir stipras, lēkmjveidīgas sāpes vēdera lejasdaļā un asiņaini izdalījumi. Mēdz būt gadījumi, kad sāpes nav, bet ir tikai izdalījumi. Asiņošanu var izsaukt gan placentas atslāņošanās un hematoma, gan placentārie polipi ­ neliela placentas daļiņa, kas ir ieslīdējusi dzemdes kaklā. Šie audi ir ļoti trausli un var radīt asiņainus izdalījumus. Asiņošana var būt arī pēc dzimumattiecībām, ja ir traumēts kāds neliels asinsvads dzemdes kaklā.Tāpēc asiņošana grūtniecības laikā ne vienmēr nozīmē, ka grūtniecība ir nopietni apdraudēta. Tomēr sieviete pati nevar objektīvi izvērtēt asiņošanas iemeslus, tāpēc par jebkura asiņošanu grūtniecības laikā nekavējoties ir jākonsultējas ar ārstu.Ja nav iespējams sazināties ar savu ginekologu vai vecmāti, tad ir jāvēršas tuvākajā slimnīcā vai jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Iespējams, ka pa telefonu uzklausot sūdzību aprakstu, var vienoties, ka situācija nav dramatiska un uz apskati var ierasties nākamajā dienā.Spontānā aborta draudu gadījumā nepieciešams veikt pilnu izmeklēšanu ­ ginekoloģisko apskati un ultrasonogrāfiju. Ja ir missed abortion jeb apstājusies grūtniecības attīstība, tad pēc dzemdes lieluma var noteikt, vai dzemdes lielums atbilst noteiktajam grūtniecības laikam. Savukārt USG parāda, vai grūtniecība progresē un auglis ir dzīvs. Ultrasonogrāfija noteikti jāizmanto hematomu kontrolei, bet placentāro polipu itin labi var diagnosticēt ginekoloģiskajā apskatē ar spoguļiem. Ja grūtniecības laiks ir mazs vai ir nesakritība starp menstruālo grūtniecības laiku un apskatē noteikto, diagnozes un prognozes precizēšanai var veikt asins analīzes, nosakot HCG un progrsterona koncentrācijas. Vēlams to darīt atkārtoti, lai labāk izvērtētu situācijas attīstību.Ja spontānais aborts notiek līdz 6. grūtniecības nedēļai, asiņošana nav pārāk stipra, un ja sieviete pati piekrīt nogaidīt, var ļaut procesam atrisināties dabiski. Pēc 1­2 nedēļām ir jāveic ginekoloģiskā pārbaude, lai ārsts pārliecinātos, ka grūtniecība ir pabeigusies pilnībā un sievietes veselība ir kārtībā.Ja asiņošana turpinās ilgstoši vai periodiski atkārtojas, var sākties dzemdes gļotādas vai augļa apvalku iekaisums, kas var radīt drudzi, paaugstinātu temperatūra un sāpes vēdera lejasdaļā. Tādā gadījumā negaidot ir jāsāk nopietna ārstēšana.Ja spontānais aborts ir noticis pēc 6. nedēļas, tad viena no metodēm ir medikamentoza grūtniecības atrisināšana. Sevišķi to pielieto, ja ir missed abortion jeb apstājusies grūtniecības attīstība. Šī metode pasaulē tiek plaši pielietota jau sen, bet Latvijā tās pieejamība ir radusies tikai salīdzinoši nesen un tādēļ popularitāte nav tik augsta. Latvijā biežāk izmanto ķirurģisko grūtniecības atrisināšanas metodi.Ja grūtniecība pārtraukusies pēc 9.grūtniecības nedēļas, tad parasti veic ķirurģisko dzemdes dobuma pārbaudi, jo placentārie audi pilnībā spontāni izdalās ļoti reti. Dzemdē palikušie audi var radīt nopietnas iekaisīgas komplikācijas un turpināt asiņot.Parasti sievietes pēc spontānā aborta atveseļojas samērā ātri, sāpes un asiņošana pāriet nedēļas laikā. Tomēr ar varonību aizrauties nevajadzētu, iesaka ārste. “Tāpat kā ar plaušu karsoni uz darbu neskrienam, tad arī pēc SA vismaz nedēļu vajadzētu pavadīt mierīgā mājas atmosfērā, lai tiktu galā ne tikai ar fiziskajām sajūtām, bet arī ar psiholoģisko stresu. Pirms tam ir bijusi grūtniecība, kas jau radījusi izmaiņas sievietes organismā, tāpēc šajā laikā sevi ir īpaši jāpasaudzē.”Uzreiz pēc aborta sievietei ir jāsāk izsargāties no neplānotas grūtniecības, jo, lai arī menstruācijas parasti atjaunojas 4 - ­ 8 nedēļu laikā, tomēr ovulācija var notikt pat jau 10­ - 14 dienas pēc grūtniecības pārtraukšanās. Tas nozīmē, ka sieviete var palikt stāvoklī pat vēl nesagaidot nākamās mēnešreizes.Ginekoloģes praksē ir bijuši gadījumi, kad sieviete 5­ - 6 nedēļas pēc aborta nāk uz slimnīcu ar pretenzijām, ka viņa ir slikti izārstēta, bet patiesībā viņa atkal ir palikusi stāvoklī, jo mīlējusies bez izsargāšanās.Ārsti iesaka vismaz 2 nedēļas, vai vēl labāk – mēnesi, pēc ķirurģiskās tīrīšanas un asiņošanas beigām atturēties no intīmām attiecībām. Šajā laikā jāievēro saudzējošs režīms, nevajadzētu iet vannā, baseinā, pirtī. Jāaturās no dzimumdzīves, jo dzemde ir kā liela, divu plaukstu izmēra atvērta asiņojoša brūce, kas ļoti viegli var iekaist. Ārste neiesaka mīlēties arī ar prezervatīvu, jo sievietes makstī ir mikroflora, kuru nevajadzētu nogādāt uz nesadzijušo dzemdes dobumu. Apmēram mēneša laikā izveidojas jauna, vesela gļotāda, kas noklāj vaļējo brūci un asinsvadus.Vadoties pēc jaunākajām vadlīnijām, nākamo grūtniecību atļauj plānot pēc 6 mēnešiem. Agrāk nogaidīt ieteica vismaz gadu. Pēc spontānā aborta iespējams, vajadzētu noskaidrot cēloņus, kāpēc grūtniecība neizdevās.Tas nozīmē, kas 2­ - 3 mēnešus pēc spontāna aborta sievietei vajadzētu kopā ar savu ginekologu apspriesties par iespējamajiem aborta cēloņiem un veselības problēmām, un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus izmeklējumus.Izplatītākie spontānā aborta iemesli ir seksuāli transmisīvās saslimšanas, dzimumorgānu anatomiskās pataloģijas, hormonālās problēmas un arī nekvalitatīva sperma vīrietim.Ja aborts noticis līdz 6. gr. nedēļai, tad visbiežāk iemesls ir bijis ģenētisks jeb kā saka “dabas kļūda”. Tādos gadījumos noskaidrot iemeslus ir gandrīz neiespējami, jo aborta materiāls nav izmantojams ģenētiskās analīzes izpētei. Ģenētiskos testus var veikt tikai dzīviem audiem (augļūdeņi, placentas audi progresējošais grūtniecībai). Iespējams, ka vaina ir arī sliktā spermogrammmā.No 7. līdz 9. nedēļai aborti salīdzinoši biežāk notiek sievietes hormonālo traucējumu dēļ.Pēc 10. gr. nedēļas biežākais iemesls ir dzimumorgānu infekcijas, neizārstētas STS. Šie ir biežākie iemesli arī vēlīnajiem abortiem līdz 22. gr. nedēļai un priekšlaicīgām dzemdībām.Ir arī tā dēvētie ieraduma spontānie aborti, kad grūtniecība pārtraucas 2,3 un pat vairāk reizes pēc kārtas. Tad gan ir jāveic nopietna cēloņu izpēte. Iespējams, ka sievietei ir antifosfolipīdu sindroms, ko noskaidro ar speciāliem asinsanalīžu testiem. Sindroma būtība ir tāda, ka antivielas veicina asins trombu veidošanos placentārajos audos. Trombi traucē asinsritei, nepiegādā auglim skābekli, barības vielas un grūtniecība apstājas. Turklāt tas var notikt jebkurā grūtniecības laikā un pat dzemdībās.Spontāno abortu nevar izraisīt sabīšanās vai lieli pārdzīvojumi, ja grūtniecība kopumā ir droša un bez problēmām. Normāla grūtniecība ar labu ģenētisko materiālu nav tik vienkārši pārtraucama. Lieli psihoemocionāli stresi var radīt dzemdes tonusu, sāpes vēdera lejasdaļā, sirds – asinsvadu sistēmas slimību saasināšanos, asinsspiediena paaugstināšanos, bet ne izsaukt abortus, skaidro ārste.Jebkurai sievietei, kura plāno grūtniecību, ģenētisko un iedzimto pataloģiju risku mazina folskābes lietošana 3 mēnešus pirms grūtniecības iestāšanās. Tas nozīmē, ka folskābi var lietot gan pirms grūtniecības, gan tad, kad tā jau ir iestājusies. PVO rekomendējamā deva ir 600 – 800 mkg dienā. Folskābe ietilpst arī visu komplekso grūtnieču vitamīnu sastāvā.Ja sievietei šķiet, ka dzemde tonizējas un ir grūtniecības pārtraukšanās risks, vienmēr var lietot arī magnija preparātus ar magnija devu līdz 300 mg dienā.