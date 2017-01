Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko rīkojums, ka no februāra 80 valstu pilsoņiem, tai skaitā arī Latvijas, nevajadzēs iegādāties vīzas, ja viņi gribēs Baltkrievijā uzturēties ne ilgāk par piecām dienām, attiecas tikai uz aviopasažieriem, kuri ieradīsies Minskas lidostā.Ja šis lēmums varētu iepriecināt ceļotājus, kuri mūsu kaimiņvalsti gribēs apciemot no tālākām valstīm, tad latviešiem nav īpaši par ko līksmot, jo aizceļot uz Baltkrieviju mums ir daudz lētāk, iegādājoties vīzu un uz turieni doties ar autobusu vai vilcienu, nemaz nerunājot par to, ka uz turieni varam braukt arī ar personisko automašīnu un uzreiz pēc robežas šķērsošanas samazināt brauciena izmaksas uz Baltkrievijas lētās degvielas rēķina.Uz Minsku no Rīgas var aizlidot ar divām aviokompānijām – „airBaltic” vai „Belavia” un biļete vienā virzienā izmaksā no 86 eiro līdz 175 eiro. Savukārt autobusa biļete no Rīgas līdz Minskai maksā no 23 līdz 33 eiro, bet lētākā vilciena biļete – 39,81 eiro. Toties 30 dienu Baltkrievijas vīzu tūrisma aģentūrās var nopirkt par 35 eiro. Tātad, tīri matemātiski iznāk, ka izdevīgāk uz Minsku no Rīgas ir doties ar vīzu, braucot ar vilcienu vai autobusu. Izmantojot visekonomiskāko piedāvājumu uz Baltkrieviju turp atpakaļ braukt ar autobusu un ar vīzu ir vairāk nekā divas reizes izdevīgāk nekā izmantojot vislētāko aviopakalpojumu (salīdzinoši – 81 eiro un 175 eiro).Baltkrievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka vīzu piecu dienu apmeklējumam nevajadzēs visu Eiropas Savienības, ASV, Brazīlijas, Japānas un daudzu citu valstu pilsoņiem. Baltkrievijas politologi un eksperti uzskata, ka šāds paziņojums ir netiešs politisks izaicinājums Krievijai, un Baltkrievijas vēlme tuvināties Eiropai.Britu raidsabiedrība BBC vēsta, ka Baltkrievijas kaimiņvalstis diez vai būs ieguvējas no šīs jaunās sistēmas, jo ceļotajiem neizdosies ieekonomēt arī tādēļ, ka uz Minskas lidostu nelido lētās aviokompānijas.